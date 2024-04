Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά μαχαιρώθηκαν, ανάμεσα μία μητέρα με το παιδί της, από άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι, ο οποίος επιτέθηκε στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction του Σίδνεϊ, το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, οι Αρχές πυροβόλησαν τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, ενώ δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν υπάρχει και δεύτερος δράστης. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας έτρεχε στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο οπλισμένος με μαχαίρι και χτύπησε τέσσερις διερχόμενους πελάτες προτού τον πυροβολήσε η αστυνομία.

Σημειώνεται ότι οι τραυματιοφορείς έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμής δύο άτομα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα, ενώ περίοικοι έχουν δει πολλούς ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο με αίμα στα ρούχα τους.

Four people have reportedly been stabbed, one fatally, and a man has been shot dead by police at the major Sydney shopping centre Bondi Junction shopping centre. #bondijunction pic.twitter.com/XmVkiNUyhV — Greek City Times (@greekcitytimes) April 13, 2024

Νεκρός ο δράστης

Σύμφωνα με το ABC, ο βοηθός αστυνομικού διευθυντή Anthony Cooke ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, ότι ο δράστης πυροβολήθηκε και πέθανε από αστυνομικό. «Ήρθε αντιμέτωπη με τον δράστη, ο οποίος είχε μετακινηθεί στο επίπεδο πέντε του εμπορικού, καθώς συνέχισε να περπατάει γρήγορα πίσω του για να τον προλάβει.

Εκείνος γύρισε και την αντιμετώπισε σηκώνοντας ένα μαχαίρι. Εκείνη πυροβόλησε με το όπλο της και το άτομο αυτό είναι πλέον νεκρό», ενώ συμπλήρωσε: «Πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν πέντε θύματα που έχουν πλέον πεθάνει ως αποτέλεσμα των πράξεων αυτού του δράστη.»

Πρόσθεσε «Από τις προκαταρκτικές έρευνες, φαίνεται ότι το άτομο αυτό ενήργησε μόνο του».

«Δεν απορρίπτουμε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης»

Ο βοηθός επίτροπος Anthony Cooke δήλωσε ότι ο άνδρας βρισκόταν στο κέντρο, έφυγε και στη συνέχεια επέστρεψε, οπότε και άρχισε να επιτίθεται μαχαιρώνοντας τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο εμπορικό κέντρο.

Πρόσθεσε δε ότι «Δεν έχει αποσαφηνιστεί η ιδεολογία ή το κίνητρο.» Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης, ο Cooke είπε: «Δεν αποκλείουμε τίποτα».

Τι αναφέρει η ανακοίνωση των αρχών

Σύμφωνα με τον Guardian, οι τοπικές Αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν: « Ένα κρίσιμο περιστατικό έχει ξεκινήσει μετά τον πυροβολισμό ενός άνδρα στο Bondi Junction. Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα (Σάββατο 13 Απριλίου 2024).

Bondi Junction attacker shot dead by police. pic.twitter.com/MjbFXVmw6y — vidrock1 🦘 (@vidrock1) April 13, 2024

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο Westfield Bondi Junction μετά από αναφορές για πολλαπλά μαχαιρώματα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Οι έρευνες συνεχίζονται σε σχέση με το περιστατικό και δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες.».

BREAKING: Suspected terror attack in Sydney, Australia. Several people killed Different reports coming in on whether it’s a stabbing or shooting attack. People can be seen running inside the shopping mall in Bondi where the attack took place pic.twitter.com/q1kIBMTF6l — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Ο Brendan Blomeley βρισκόταν με τα δύο παιδιά του μέσα στο Westfield όταν άκουσε δύο πυροβολισμούς. «Ήταν απλά μια από εκείνες τις καταστάσεις που δεν θα ευχόμουν σε κανέναν.», δήλωσε στο ABC.

Ο Blomeley είπε ότι η αστυνομία και οι τραυματιοφορείς έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά» και έκαναν «τα πάντα.» Πρόσθεσε δε ότι «Ήταν τρομακτικό, ήταν οδυνηρό… Κρυβόμασταν σε ένα κατάστημα μαζί με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους.»

Ακόμη, ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, μιλώντας στο 9 News, ισχυρίστηκε ότι οι συνάδελφοί του προσπαθούσαν να βοηθήσουν μια μητέρα και το μωρό της που είχαν μαχαιρωθεί από τον δράστη.

Ο άνδρας είπε ότι κρατούσε το μωρό καθώς αυτός και οι άλλοι προσπαθούσαν να συμπιέσουν το τραύμα. Είπε ότι άλλοι προσπάθησαν να φροντίσουν τη μητέρα, η οποία είχε μεγαλύτερη αιμορραγία.

BREAKING: Suspected terror attack in Sydney, Australia. Several people killed Different reports coming in on whether it’s a stabbing or shooting attack. People can be seen running inside the shopping mall in Bondi where the attack took place pic.twitter.com/q1kIBMTF6l — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024

«Νόμισα ότι θα πέθαινα» «Ακούσαμε κάποιους καταναλωτές που απομακρύνθηκαν από το εμπορικό κέντρο», είπε μια νεαρή γυναίκα που σώθηκε από την επίθεση. Στη συνέχεια, η ίδια είπε στο αυστραλιανό δίκτυο του ABC News το εξής: «Είναι το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ. Είδα μια γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα. Νόμισα ότι θα πέθαινα. Κάθε στιγμή να παίζει στο μυαλό μου. Ήμουν τόσο φοβισμένη».

Incident at Bondi Junction Westfield. Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out. People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk — Ricardo Gonçalves (@BUSINESSricardo) April 13, 2024

Τι ανέφερε η πρωθυπουργός για το περιστατικό

Η πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Πένυ Σαρπ, δήλωσε για την επίθεση: «Είμαι συγκλονισμένη από τις αναφορές για πολλά θύματα στο Bondi Junction αργά σήμερα το απόγευμα.

Οι σκέψεις μου και εκείνες της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους καθώς και με αυτούς που μπορεί να έχουν γίνει μάρτυρες αυτών των φρικτών γεγονότων. Λαμβάνω τακτικές ενημερώσεις από την αστυνομία της NSW και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και από το Τμήμα Πρέμιερ»

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο