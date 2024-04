Φωτιά έχουν πάρει το τελευταίο διάστημα οι φήμες στη Βόρεια Κορέα, που θέλουν μια βορειοκορεάτισσα ποπ σταρ να αποτελεί την μυστική ερωμένη Κιμ Γιονγκ Ουν και μάλιστα να έχει αποκτήσει και ένα παιδί μαζί του.

Έχοντας εγκαταλείψει το ρόλο της στην κορυφαία ομάδα κοριτσιών της Βόρειας Κορέας , το συγκρότημα Moranbong, η Hyon Song-wol εργάζεται τώρα στην προσωπική γραμματεία του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, την περασμένη εβδομάδα εθεάθη μαζί με τον Κιμ στην Πιονγκγιάνγκ, όπου την είδαν προσκολλημένη στο τηλέφωνό της, ενώ οι άλλοι βοηθοί κρατούσαν μανιωδώς σημειώσεις.

