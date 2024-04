Πριν από το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες εβδομάδες, η Lisa Pires, μια Νοτιοαφρικανή που ζει στο Άμστερνταμ, συνάντησε μια σειρά από βίντεο στο TikTok, στα οποία νεαρές γυναίκες τραβούσαν βίντεο τους εαυτούς τους μετά από επιθέσεις που δέχθηκαν στο δρόμο της Νέας Υόρκης.

Οι περισσότερες είχαν δεχτεί γροθιές στο πρόσωπο – απρόκλητα, τυχαία – στο Μανχάταν νότια του Midtown και κατά τη διάρκεια της ημέρας. «Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι ακούγεται τόσο παράλογο που δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί πραγματικά κάτι τέτοιο», μου είπε πρόσφατα η κ. Pires, η οποία έρχεται συχνά στην πόλη.

Πολλοί άλλοι φάνηκε να συμμερίζονται την αντίδρασή της. Γυναίκες τηλεφωνούσαν σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλοντας να μάθουν αν τα βίντεο ήταν μέρος μιας φάρσας, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν περιπλέξει τη σχέση μεταξύ της πραγματικότητας του εγκλήματος και της αντίληψης για την επικράτησή του.

Στις 27 Μαρτίου, η Ομάδα Γυναικών του Συμβουλίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε ότι οι αναφορές για αυτές τις επιθέσεις δεν ήταν φάρσα, αλλά αντίθετα μέρος μιας «ανησυχητικής τάσης στη βία κατά των γυναικών».

Παρά τον σκεπτικισμό της, η κ. Pires σημείωσε ότι θα είναι σε εγρήγορση όταν θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Πηγαίνοντας για μεσημεριανό γεύμα ένα φωτεινό απόγευμα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, στεκόταν σε μια διασταύρωση στην Delancey Street περιμένοντας να αλλάξει το φανάρι όταν παρατήρησε έναν άνδρα, που περπατούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση να τη «μελετά». Κατέγραψε ότι ήταν «αρκετά καλοντυμένος», αλλά σχεδόν τίποτε άλλο δεν της έκανε εντύπωση.

Πριν το καταλάβει, την χτύπησε με τη γροθιά του, χτυπώντας την στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού της.

Κατήγγειλε το περιστατικό στο τμήμα, όπου ένας αστυνομικός της είπε ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις είχαν γίνει «κάπως μεγάλη υπόθεση αυτή τη στιγμή».

Δεκατέσσερις γυναίκες ανέφεραν ότι δέχτηκαν μπουνιές από το πουθενά από αγνώστους από τα μέσα Μαρτίου, αφήνοντας τουλάχιστον μία από αυτές με σπασμένη μύτη, σύμφωνα με την αστυνομία και τους αξιωματούχους της πόλης.

Αυξήθηκαν τα περιστατικά έμφυλης βίας

Το 2022, το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία της πόλης, οι γυναικοκτονίες αυξήθηκαν 30% από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι αναφορές ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ 2018 και 2021, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με τη χρήση όπλων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 7 τοις εκατό.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, το ένα τρίτο των γυναικών κάτω των 35 ετών αναφέρει ότι έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο διαδίκτυο.

O μισογυνισμός

Πριν από μερικά χρόνια, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Men and Masculinities εξέτασε κατά πόσο οι μισογυνιστικές συμπεριφορές σχετίζονται με την κακή ψυχική υγεία και τη χρήση ουσιών.

Στη μελέτη, οι συμμετέχοντες έλαβαν μια βαθμολογία μισογυνισμού με βάση μια σειρά δηλώσεων με τις οποίες τους ζητήθηκε να μεταφέρουν κάποιο επίπεδο συμφωνίας ή διαφωνίας: «Οι γυναίκες δεν μου φέρθηκαν ποτέ πολύ καλά», για παράδειγμα, ή «Δεν θα με ενοχλούσε να πληγώσω σωματικά μια γυναίκα».

Όπως αποδείχθηκε, όσοι είχαν υψηλότερη βαθμολογία ήταν πιο πιθανό να είχαν κάνει χρήση ηρωίνης κατά τους προηγούμενους τέσσερις μήνες ή να είχαν αναφέρει καταθλιπτικά συμπτώματα και χαμηλή αυτοεκτίμηση.