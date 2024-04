Για τη σκοτεινή πλευρά του πορνό, αυτή πίσω από τη «λάμψη», τις αναρτήσεις στα social media και τα χρήματα, μίλησε μια πρώην πορνοστάρ, η οποία αν και εργάστηκε στη εν λόγω βιομηχανία για δύο χρόνια, από το 2016 έως το 2018, είχε καταφέρει πολύ γρήγορα να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου.

Ωστόσο, όχι μόνο αποφάσισε να σταματήσει, αλλά στη συνέχεια είχε γίνει πρωτοσέλιδο, υποστηρίζοντας ότι το πορνό θα έπρεπε να απαγορευτεί εντελώς.

Στην εν λόγω συνέντευξη, την οποία έδωσε στον μπασκετμπολίστα των Denver Nuggets, Michael Porter Jr., η Lana Rhodes αναφέρθηκε στην μάχη με την ψυχική της υγεία, λέγοντας -μεταξύ άλλων- πως «υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία συμφιλιώθηκα πρόσφατα. Διαγνώστηκα με οριακή διαταραχή προσωπικότητας».

