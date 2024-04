Μια απρόσμενη χειρονομία της Κέιτ Μίντλετον μετά τα μηνύματα υποστήριξης που έλαβε η πριγκίπισσα της Ουαλίας εξέπληξε ευχάριστα τους θαυμαστές της.

Η Κέιτ Μίντλετον απάντησε σε ένα γράμμα που της έστειλαν με ευχές για γρήγορη ανάρρωση και έχει συγκινήσει τους θαυμαστές της.

Ήταν το Σαββατοκύριακο που η Κέιτ Μίντλετον, η οποία έχει αποσυρθεί από τα βασιλικά της καθήκοντα καθώς υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία, έστειλε γράμμα σε έναν θαυμαστή της.

Η μελλοντική βασίλισσα σόκαρε τον πλανήτη ανακοινώνοντας με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά της τον περασμένο μήνα πως έχει διαγνωστεί με καρκίνο και υποβάλλεται σε προληπτικές χημειοθεραπείες.

Μια θαυμάστριά της μοιράστηκε στα social media την ευχαριστήρια κάρτα που έλαβε από το παλάτι του Κένσινγκτον και το γραφείο που είναι υπεύθυνο για τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η χρήστης @AllexmarieHoll1 έγραψε στο Twitter πως έστειλε στην Κέιτ Μίντλετον ένα γράμμα με ευχές να γίνει γρήγορα καλά αφού ανακοινώθηκε ότι εισήχθη στο νοσοκομείο στις 16 Ιανουαρίου.

«Τον Ιανουάριο, όταν ενημερωθήκαμε πως η όμορφη πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, της έστειλα μια κάρτα (η οικογένειά μου κι εγώ) με τις πιο ειλικρινείς ευχές μας για ανάρρωση και φυσικά άφθονη αγάπη» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το περασμένο Σάββατο, στις 6 Απριλίου, πήρε απάντηση από το παλάτι του Κένσινγκτον και αστειεύτηκε πως ο σύζυγός της πίστευε ότι μπορεί να ήταν μια πρόσκληση σε πάρτι στον βασιλικό κήπο.

«Σήμερα έλαβα αυτή την όμορφη αναγνώριση και μπορώ να πω ειλικρινά ότι θα το εκτιμώ σε όλη μου τη ζωή» συμπλήρωσε η θαυμάστρια της Κέιτ Μίντλετον.

Back in January when we were informed our beautiful Princess of Wales had undergone surgery I sent her a card with our (my family and I) sincerest best wishes for healing and of course an abundance of love.

Today I received this beautiful acknowledgement and I can honestly say… pic.twitter.com/iMX4WKTGyS

— Allexmarie (@AllexmarieHoll1) April 6, 2024