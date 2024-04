Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζήτησε σήμερα με σχέδιο απόφασης που υιοθέτησε να ανασταλούν οι πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται εδώ και σχεδόν έξι μήνες σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα το σχέδιο απόφασης υπογραμμίζει «την ανάγκη να διασφαλιστεί η λογοδοσία για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να τερματιστεί η ατιμωρησία».

Επίσης εκφράζει «βαθιά ανησυχία για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, κυρίως για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Είκοσι οκτώ χώρες υπερψήφισαν το προσχέδιο απόφασης, 13 απείχαν από την ψηφοφορία και έξι το καταψήφισαν.

#HRC55 | Draft resolution A/HRC/55/L.30 on the Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice was ADOPTED. pic.twitter.com/URttz9IFjv

— United Nations Human Rights Council | #HRC55 (@UN_HRC) April 5, 2024