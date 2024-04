Ένας ζωολογικός κήπος στη Νότια Κορέα διοργάνωσε την Κυριακή ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για τη Φου Μπάο, το πρώτο γιγαντιαίο πάντα που γεννήθηκε στη χώρα, πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή του στην Κίνα.

Η Φου Μπάο —που σημαίνει τυχερός θησαυρός— έχει προσελκύσει τεράστιο αριθμό θαυμαστών από τον Ιούλιο του 2020 που γεννήθηκε στο πάρκο αναψυχής Everland, νότια της Σεούλ. Η Φου Μπάο πρόκειται να επιστρέψει στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, τον επόμενο μήνα, αφού περάσει ένα μήνα σε καραντίνα.

Χιλιάδες επισκέπτες έκαναν ουρά κάτω από τη βροχή και το κρύο προκειμένου να παρακολουθήσουν την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, με πολλούς να λένε ότι θα τους λείψει πολύ το αξιολάτρευτο ζώο.

«Ήμουν ψυχικά άρρωστη πριν από τρία χρόνια, αλλά η Φου Μπάο με βοήθησε να το ξεπεράσω και μου πρόσφερε πολλή παρηγοριά», δήλωσε η Κιμ Μιν Τζι, μια 31χρονη επισκέπτρια. «Είναι λυπηρό να λέμε αντίο, αλλά πρέπει να την αφήσουμε να φύγει. Εύχομαι να φύγει με ασφάλεια και να είναι ευτυχισμένη».

fu bao is going back to china 😭 somebody check on yeonjun 😭 i am glad txt got to see fubao before she went back 😭pic.twitter.com/nicKtsealq

— Nikki (@125artkive) April 3, 2024