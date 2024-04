Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι δεδομένα ένας από τους «αγαπημένους» ποδοσφαιριστές της UEFA, «αναγκάζοντας» με τις εμφανίσεις του τον λογαριασμό του Conference League να ασχολείται συχνά πυκνά μαζί του.

Εξάλλου ο Κρητικός στόπερ έχει πετύχει τρία γκολ στη διοργάνωση δύο στη φάση των ομίλων και ένα στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην Τούμπα.

Χαρακτηριστικά ο επίσημος λογαριασμός της UEFA και συγκεκριμένα του Conference League αναφέρει πως ο αμυντικός του ΠΑΟΚ κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο.

🇬🇷 Konstantinos Koulierakis does it all 💫@PAOK_FC || #UECL pic.twitter.com/d75FDWj9q2

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 5, 2024