Το Forbes έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια λίστα με τους πλουσιότερους celebrities του κόσμου για το 2024.

Αυτές οι διασημότητες έχουν καταφέρει όχι μόνο να διαπρέψουν στους τομείς της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και της δημιουργικότητας, αλλά και να χτίσουν αυτοκρατορίες αντάξιες των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη.

George Lucas: Με καθαρή αξία 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο δημιουργός του Star Wars είναι η πλουσιότερη διασημότητα στον κόσμο, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην πώληση της εταιρείας παραγωγής του, LucasFilm, στην Disney το 2012.

Steven Spielberg: Ο εμβληματικός Αμερικανός σκηνοθέτης έρχεται στη δεύτερη θέση με καθαρή αξία 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προέρχεται από την επιτυχημένη καριέρα του στην κινηματογραφική βιομηχανία και τις προσοδοφόρες συμφωνίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων των ταινιών του.

Michael Jordan: Πέρα από τη θρυλική καριέρα του στο μπάσκετ, ο Jordan έχει χτίσει μια περιουσία δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω συνεργασιών με εμπορικά brands, κυρίως με τη σειρά Air Jordan, και την ιδιοκτησία των Charlotte Hornets.

Oprah Winfrey: Η διάσημη τηλεπαρουσιάστρια και επιχειρηματίας έχει μετατρέψει το εμπορικό της brand σε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης και επιχειρήσεων, με καθαρή αξία 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Jay-Z: Με καθαρή αξία 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο ράπερ και επιχειρηματίας έχει διαφοροποιήσει τις επενδύσεις του σε brands πολυτελείας και αλκοολούχα ποτά, μεταξύ άλλων επιχειρήσεων.

Kim Kardashian: Η σταρ των ριάλιτι έχει γίνει δισεκατομμυριούχος μέσω των εταιρειών ομορφιάς και ένδυσης, με καθαρή αξία 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Peter Jackson: Ο Νεοζηλανδός σκηνοθέτης, γνωστός για τις ταινίες του The Lord of the Rings και The Hobbit έχει κάνει μια περιουσία με την εταιρεία οπτικών εφέ, Weta Digital, και τη συμμετοχή του στη Unity Software. Η καθαρή του αξία είναι 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

Tyler Perry: Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει κερδίσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κέρδη προ φόρων κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο. Η καθαρή αξία του ηθοποιού υπολογίζεται σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Rihanna: Η τραγουδίστρια από τα Μπαρμπέιντος έχει αποκτήσει περιουσία 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις μάρκες καλλυντικών και εσωρούχων της.

Tiger Woods: O ζωντανός θρύλος από τον κόσμο του γκολφ έχει ξεπεράσει τα όρια του αθλήματος και έχει γίνει ένα πραγματικό παγκόσμιο είδωλο. Οι νίκες του σε μεγάλα τουρνουά, μαζί με το χάρισμα και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, του έχουν εξασφαλίσει όχι μόνο μια θέση στην ιστορία του γκολφ, αλλά και μια περιουσία που υπολογίζεται σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.