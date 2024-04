Η Premier League είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη για το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας σε κάποιο από τα γήπεδα των ομάδων της.

Μάλιστα, σύμφωνα με την «Daily Mail» έστειλε σχετική επιστολή σε όλες τις ομάδες της με την οποία τους ζητά να εφιστήσουν την προσοχή από δω και πέρα σε κάθε παιχνίδι τους.

Φυσικά και ο λόγος για την ενέργεια αυτή της Premier League ήταν η τρομοκρατική ενέργεια που έγινε σε θέατρο της Ρωσίας πριν από λίγες ημέρες με 137 θύματα.

Όπως επισημαίνει η αγγλική ιστοσελίδα, το έγγραφο αυτό εστάλη τις προηγούμενες ημέρες ενόψει της Κυριακής που πέρασε που ήταν η Κυριακή του Πάσχα για τους Καθολικούς, επισημαίνοντας τους όμως ότι θα ήθελε να διατηρηθεί αυτή η εγρήγορση και στα επόμενα παιχνίδια τους, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

🚨 The Premier League has written to clubs to warn them of the potential of a terror attack after the sickening assault on a Moscow concert hall that killed at least 137 people.

(Source: @MailSport) pic.twitter.com/A3QO1kxRNR

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 1, 2024