Στιγμές τρόμου έζησαν σκιερ την ώρα που βρίσκονταν στο τελεφερίκ του χιονοδρομικού κέντρου Cervino στην Ιταλία. Η Stephanie Burt με την οικογένειά της αντιμετώπισαν τον απόλυτο εφιάλτη όταν σφοδροί άνεμοι άρχισαν να στροβιλίζουν τις καμπίνες τους με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να πέσει στο έδαφος.

Το τρομακτικό βίντεο δείχνει την γυναίκα και τον φίλο της να πέφτει στο έδαφος από τις ριπές ανέμου καθώς μια καμπίνα απέναντι απειλούσε να συγκρουστεί με τη δική τους σε έναν εφιάλτη που διήρκησε 40 λεπτά.

Ωστόσο η διεύθυνση του χειμερινού θέρετρου Breuil-Cervinia, φέρεται να προσπάθησε να υποβαθμίσει τον κίνδυνο που διέτρεχαν η μητέρα δύο παιδιών και ο φίλος της, εξοργίζοντας την γυναίκα η οποία δηλώνει στην DailyMail πως δεν πρόκειται να ξαναπάει για σκι στην Ιταλία εάν το χιονοδρομικό κέντρο δεν αυστηροποιήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

«Περάσαμε 40 λεπτά φοβούμενοι για την ζωή μας και δεν υπήρξε επικοινωνία, κανείς δεν έλεγξε αν είμαστε καλά. Ήμασταν τραυματισμένοι. Ήμουν σε σοκ. Και νομίζουν ότι δεν κινδύνευσαν οι ζωές μας. Είναι τρελό», είπε η 48χρονη.

Είχαν χρησιμοποιήσει το τελεφερίκ νωρίτερα μέσα στην ημέρα και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από τον χειριστή στο σταθμό ότι δεν ήταν ασφαλής.

Αλλά πέντε λεπτά αφού είχαν μπει στην καμπίνα, το τελεφερίκ απενεργοποιήθηκε επειδή είχε ξεπεραστεί η αντοχή του στον άνεμο που φυσούσε με 70 kmh, αφήνοντας το ζευγάρι και έναν άλλο αναβάτη να στροβιλίζονται στον άνεμο.

«Κρατιόμασταν από την μπροστινή καμπίνα και κυριολεκτικά αιωρούμασταν», θυμάται. «Ο μόνος λόγος που είμαι ζωντανή είναι επειδή ήμουν εκεί με τον Barnaby, ο οποίος ζυγίζει 100 κιλά και μπορούσε να το κρατήσει».

This lift in Cervinia (Cretaz) closed just before we got on! Scary! Few people are stuck on lifts and some clearly damaged by huge gusts! #Cervinia @CerviniaValt @Cervinia_ski @BBCNewsPR @BBCNews pic.twitter.com/lKBy1tOsTV

— Mr C Geo and PE (@MrCrabtreePE) March 28, 2024