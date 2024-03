Μια ακόμα φορά που το κοινό έρχεται να χρεώσει μια ακόμα ανατριχιαστική πρόβλεψη στην αγαπημένη σειρά Simpsons. Αυτή τη φορά δεν άργησαν να γίνουν viral κάποια βίντεο που ήθελαν να προβλέπει το δυστύχημα στη γέφυρα της Βαλτιμόρης.

Ο χρήστης Mamma Gypsy ανέβασε στο TikTok απόσπασμα από ένα πρόσφατο επεισόδιο, (Σεζόν 35, Επεισόδιο 8), όπου ο Όμηρος βρίσκεται στη Σκωτία, μπροστά από την γέφυρα Forth, ενώ στα νερά του ποταμού υπάρχει και ένα εμπορικό πλοίο, που κατευθύνεται προς τη γέφυρα.

Η ομοιότητα της γέφυρας, του πλοίου και του τοπίου με την Γέφυρα της Βαλτιμόρης είναι σχεδόν ανατριχιαστική.

Ο χρήστης του TikTok Canaanite ανέβασε ένα βίντεο από ένα επεισόδιο του 1996 όπου ο Hank Scorpio δημιουργεί μια συσκευή Doomsday (Αποκάλυψης) και επιδεικνύει τις δυνατότητές της στην κυβέρνηση ανατινάζοντας μια γέφυρα. Ωστόσο, το επεισόδιο αναφέρεται στη γέφυρα του Queensboro της Νέας Υόρκης και όχι στην Francis Scott Key της Βαλτιμόρης.

Simpson’s prediction of Baltimore bridge collapse pic.twitter.com/UvYlKd7EmY

Ίσως η πιο τρανταχτή «απόδειξη» της πρόβλεψης των Simpsons για τη Βαλτιμόρη είναι ένα βίντεο στο Tik Tok που δείχνει τον φανταστικό παρουσιαστή ειδήσεων Kent Brockman να διαβάζει την είδηση της κατάρρευσης της γέφυρας, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς ώρας και ημερομηνίας που συνέβη. Ωστόσο, το βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως τις πρώτες ώρες της καταστροφής στη Βαλτιμόρη, αποδείχθηκε ότι είναι ψεύτικο, επεξεργασμένο με τεχνολογία ΑΙ.

Η εμβληματική κωμωδία κινουμένων σχεδίων The Simpsons είναι γνωστή για την «πρόβλεψη» ορισμένων ιστορικών γεγονότων πριν συμβούν στην πραγματική ζωή.

Σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνονται η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, οι νικητές του Super Bowl και η εξαγορά της 20th Century Fox από την Disney.

Simpsons was right again pic.twitter.com/K8GVeIbOwi

— Out of Context Human Race (@NoContextHumans) March 28, 2024