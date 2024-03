Συναγερμός σήμανε στην Europol, καθώς αποκαλύφθηκε πως εκλάπησαν απόρρητα έγγραφα με προσωπικά δεδομένα κορυφαίων στελεχών της ευρωπαϊκής υπηρεσίας, από την έδρα της στην Χάγη.

Οι φάκελοι με τα απόρρητα έγγραφα ήταν κλειδωμένοι σε ασφαλή χώρο μέσα στο αρχηγείο της Europol, ωστόσο, με κάποιον τρόπο εξαφανίσθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, με την υπηρεσία να προσπαθεί έκτοτε, μαζί με την ολλανδική αστυνομία, να εντοπίσει τους υπαίτιους της κλοπής, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Numerous highly sensitive files containing the personal information of Europe’s top law enforcement executives went missing last summer.

