Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από την Βαλτιμόρη με την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key.

Το ρολόι δείχνει σχεδόν 01:30. Το φορτηγό πλοίο Dali, μήκους 300 μέτρων kai γεμάτο με χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια, προσκρούει σε πυλώνα της μεταλλικής γέφυρας, στον ποταμό Πατάπσκο, στην Βαλτιμόρη.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η γέφυρα Francis Scott Key καταρρέει. Την ώρα της σύγκρουσης επάνω στη γέφυρα βρισκόταν συνεργείο συντήρησης.

Εργάτες βρέθηκαν να παλεύουν για τη ζωή τους, στα παγωμένα νερά του ποταμού. Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν δύο ανθρώπους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τουλάχιστον έξι αγνοούμενους. Επίσης, πέντε οχήματα εντοπίστηκαν σε βάθος 15 μέτρων, στο ποτάμι.

Έλληνας κάτοικος στην περιοχή περιγράφει στο MEGA τη συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας.

«Ήμουν στο σπίτι κοιμόμουν και ξαφνικά ένιωσα να κουνιέται το σπίτι κάπως δυνατά, σαν να ήταν ένας σεισμός, σαν να ήταν ένα πολεμικό αεροσκάφος, που περνούσε πάνω από το σπίτι. Η γέφυρα είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, σχεδόν δίπλα. Θα μπορούσα βεβαίως και εγώ να περνούσα από εκεί, έχω περάσει από αυτό το σημείο πάρα πολλές φορές», αναφέρει ο Γιώργος Κομνηνός.

Ο ίδιος κάνει λόγο για μια τραγωδία και υπογραμμίζει ότι κάθε πρωί η γέφυρα είναι γεμάτη αμάξια.

«Είναι τεράστια τραγωδία. Το πρωί η γέφυρα αυτή μπορεί να είναι γεμάτη με αμάξια. Να είναι μέχρι και σταματημένα με την κίνηση από τη μία πλευρά της γέφυρας στην άλλη. Μιλάμε για εκατοντάδες αμάξια», συμπληρώνει.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, που δείχνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη μοιραία σύγκρουση του φορτηγού πλοίου Dali στη γέφυρα.

Όπως φαίνεται στο εν λόγω βίντεο, από τη στιγμή της πρόσκρουσης, στις 01:24:32 τοπική ώρα, το πλοίο φαίνεται να χάνει ισχύ για περίπου 60 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό αργότερα από το πλοίο βγαίνουν καπνοί ενώ τα φώτα σβήνουν για δεύτερη φορά περίπου δύο λεπτά πριν την πρόσκρουση στην Francis Scott Key Bridge.

Πρόκειται για το σενάριο που θέλει το μεγάλο πλοίο να έχει υποστεί κάποια σημαντική βλάβη και εξαιτίας αυτής να έπεσε πάνω στη γέφυρα και το οποίο ενισχύεται από το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, στο οποίο διακρίνονται και τα οχήματα που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα, φαίνεται το πλοίο να κινείται κανονικά πριν σβήσουν όλα του τα φώτα. Πιθανόν εκεί να έπαθε κάποιο μπλακ-άουτ εξαιτίας του οποίου να έχασε το πηδάλιο ή και κάποια άλλα συστήματα.

Όταν επανήλθε το ρεύμα το πλοίο είχε ήδη βρεθεί σε ανεπίστροφη πορεία προς τη γέφυρα παρά την προσπάθεια να αλλάξει πορεία (προφανώς «ανάποδα τις μηχανές»), σενάριο που ενισχύεται από τον πυκνό καπνό που βγαίνει από την καμινάδα του.

Shocking footage reveals the start of the incident in Baltimore Harbor where 20 people are now missing. Our hearts are with Baltimore, Maryland. #BreakingNews pic.twitter.com/BNfl9aPhca

— CP KAPADIA 🇮🇳 (@cpk18) March 26, 2024