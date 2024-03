«Η πολύνεκρη επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα διεξήχθη από ριζοσπάστες ισλαμιστές, αλλά οι πυροβολισμοί εντάσσονται σε μια ευρύτερη εκστρατεία εκφοβισμού από την Ουκρανία» δήλωσε τη Δευτέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος τόνισε: «Γνωρίζουμε ποιος διέπραξε το χτύπημα, τώρα θέλουμε να μάθουμε ποιος το διέταξε».

«Αυτή η φρικαλεότητα μπορεί να είναι απλώς ένας κρίκος σε μια ολόκληρη σειρά προσπαθειών εκείνων που βρίσκονται σε πόλεμο με τη χώρα μας από το 2014 από τα χέρια του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου» δήλωσε.

Διερωτήθηκε για το ποιος ωφελείται από το τρομοκρατικό χτύπημα, σημειώνοντας ότι αυτοί που σχεδίασαν την επίθεση «ήλπιζαν να σπείρουν τον πανικό και τη διχόνοια στην κοινωνία μας, αλλά συνάντησαν την ενότητα και την αποφασιστικότητα να αντισταθούν σε αυτό το κακό».

Putin blames Ukraine for the Moscow terrorist attack:

“This atrocity may be only a link in a whole series of attempts by those who have been fighting our country since 2014 at the hands of the neo-Nazi Kiev regime and the Nazis, as is well known, who never disdained to use the… pic.twitter.com/FFAZnaAwK6

— Sentletse 🇷🇺🇿🇦🇵🇸 (@Sentletse) March 25, 2024