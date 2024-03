Απίστευτο περιστατικό bullying στη Βρετανία, με μαθητή να υποχρεώνει ένα αγόρι να του φιλήσει τις μπότες του. Βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ δείχνει τον δράστη να μιλά έντονα στο θύμα και να το διατάζει, ενώ στη συνέχεια τον σπρώχνει.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Κούμπρια. Οι αρχές στη Βρετανία προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού εφήβου για ρατσιστική κακοποίηση του επίσης νεαρού μαύρου μαθητή.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ φαίνεται το λευκό αγόρι να υβρίζει τον μαύρο μαθητή φτάνοντας στο σημείο κάποια στιγμή να του πει «πέσε στα τέσσερα και φίλησε τις μπότες μου αλλιώς θα πλακώσω».

Το ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι οι αυτόπτες μάρτυρες που καταγράφουν τις αδιανόητες σκηνές, γελάνε με τις ενέργειες του δράστη. Ο νεαρός που συνελήφθη δεν αρκέστηκε μόνο στον εξευτελισμό του νεαρού θύματός του αλλά στη συνέχεια τον χτύπησε.

“A teenager has been arrested after horrific ‘racial abuse’ was caught on camera of a black schoolboy being forced to kiss the shoe of a white male.”

