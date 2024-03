Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς διόρισε απόψε νέο πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής τον οικονομολόγο Μοχάμεντ Μουστάφα, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa.

Ο διορισμός του Μουστάφα ανακοινώθηκε μετά την εντεινόμενη πίεση που δεχόταν ο Αμπάς για μεταρρυθμίσεις και βελτίωση της διακυβέρνησης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την οποία ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Μουστάφα, ο οποίος έχει σπουδάσει στις ΗΠΑ, αντικαθιστά τον Μοχάμεντ Στάγιεχ που παραιτήθηκε μαζί με όλη την κυβέρνησή του στα τέλη Φεβρουαρίου. Στο παρελθόν υπηρέτησε ως πρόεδρος του Ταμείου Επενδύσεων για την Παλαιστίνη και ήταν οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Αμπάς.

Ήταν επίσης επικεφαλής της παλαιστινιακής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Paltel. Ο νέος πρωθυπουργός, που αναλαμβάνει εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, θα έχει ως βασικό έργο την παροχή βοήθειας και την ανοικοδόμηση αυτού του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς και τη μεταρρύθμιση των θεσμών της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα με το Wafa.

