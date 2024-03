Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία της Φουκουσίμα στην ανατολική Ιαπωνία, αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Σύμφωνα με το κρατικό γιαπωνέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK, ο Εγκέλαδος «χτύπησε» στις 00:14 (τοπική ώρα). Το επίκεντρο του σεισμού, που έγινε αισθητός μέχρι το Τόκιο, εντοπίστηκε στις ακτές της Φουκουσίμα και συγκεκριμένα 23 χλμ ΒΑ της πόλης Ιγουάκι, ενώ το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 53,1 χλμ.

Σημειώνεται ότι βάσει της κλίμακας μέτρησης των σεισμικών δονήσεων στην Ιαπωνία που είναι από το 1 έως το 7, ο σεισμός είναι κατηγορίας 5. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

[🚨] Earthquake Final Data: A magnitude 5.6 #地震 (#earthquake) with an Shindo Intensity of 5弱 has occured 福島県沖 (Off Fukushima Prefecture) with a depth of 70km at 03/15 00:14 JST. #japan pic.twitter.com/NAgoyTO6ug

