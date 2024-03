Άφωνοι έμειναν εκατομμύρια τηλεθεατές, που παρακολουθούσαν την 96η τελετή απονομής των Όσκαρ, όταν ο Αμερικανός παλαιστής και ηθοποιός, Τζον Σίνα, εμφανίστηκε γυμνός επί σκηνής για την βράβευση των Καλύτερων Κοστουμιών.

Πριν παρουσιάσει το βραβείο, το οποίο πήγε τελικά στην Χόλι Γουάντινγκτον για τη δουλειά της στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ υπενθύμισε στους τηλεθεατές την 50η επέτειο της πιο τρελής στιγμής στην ιστορία των βραβείων.

«Στα 46α βραβεία Όσκαρ, το 1974, ο Ντέιβιντ Νίβεν ήταν στη μέση της παρουσίασης της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, όταν ένας γυμνός άνδρας, ένας streaker – έτρεξε στη σκηνή» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Μπορείτε να φανταστείτε αν ένας γυμνός άνδρας έτρεχε στη σκηνή σήμερα;».

«Είπα, μπορείτε να φανταστείτε αν ένας γυμνός άνδρας έτρεχε στη σκηνή σήμερα; Δεν θα ήταν τρελό;», επανέλαβε ο Τζίμι Κίμελ και τη στιγμή εκείνη ξεπρόβαλε το κεφάλι του Τζον Σίνα.

«Ψψψτ, Τζίμι, έλα εδώ», είπε στον παρουσιαστή με τον τελευταίο να απαντά: «Δεν μπορώ να έρθω εκεί, κάνε τη δουλειά σου. Με συγχωρείτε για ένα λεπτό. Τι συμβαίνει; Υποτίθεται ότι πρέπει να έρθεις στη σκηνή».

Ο Σίνα τότε τον ενημέρωσε ότι «άλλαξε γνώμη» για το κομμάτι του streaker και τόνισε ότι «δεν αισθανόταν καλά» που θα εμφανιζόταν γυμνός σε μια «τέτοια λαμπερή εκδήλωση».

«Ειλικρινά, θα έπρεπε να νιώθεις ντροπή αυτή τη στιγμή που προτείνεις μια τόσο κακόγουστη ιδέα», είπε κάνοντας χιούμορ πριν σημειώσει ότι «το ανδρικό σώμα δεν είναι αστείο».

Αρνούμενος τον ισχυρισμό του Τζίμι Κίμελ ότι θα έπρεπε να νιώθει άνετα με το στριπτίζ, καθώς παλεύει γυμνός, ο Σίνα απάντησε: «Φίλε, δεν παλεύω γυμνός, παλεύω φορώντας σορτς».

«Τα σορτς είναι χειρότερα από το γυμνό. Έλα τώρα. Πραγματικά δεν θα το κάνεις αυτό; Ωραία, τότε δώσε απλά το βραβείο. Θεέ μου, είσαι ο χειρότερος», σχολίασε ο Κίμελ.

Ο παλαιστής και ηθοποιός ανέβηκε τελικά στη σκηνή φορώντας παντόφλες και κρατώντας έναν φάκελο -αυτόν με τον νικητή- κρύβοντας τα επίμαχα σημεία.

Ο Τζον Σίνα πάντως δεν παρέδωσε γυμνός το αγαλματίδιο. «Κουστούμια… είναι τόσο σημαντικά. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει. Δεν μπορώ να ανοίξω τον φάκελο. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει;», ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σκηνή.

Όσο το κοινό έβλεπε κλιπάκια από τις υποψήφιες ταινίες, η παραγωγή τον έντυσε πολύ γρήγορα on stage.

