Η μεγάλη έκπληξη στο Indian Wells έγινε με τον Λούκα Νάρντι να επικρατεί με 2-1 σετ του Νόβακ Τζόκοβιτς, αφήνοντάς τον εκτός συνέχειας του τουρνουά!

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα οι δύο τενίστες συναντήθηκαν στο φιλέ για να δώσουν σφίξουν τα χέρια, με τον Σέρβο όμως να μη δίνει μόνο συγχαρητήρια στον νεαρό αντίπαλό του, αλλά και μια… συμβουλή.

What dreams are made of 🤩

Lucky loser @Luca___Nardi knocks out World No.1 Novak Djokovic 6-4 3-6 6-3, to reach the Indian Wells round of 16.

@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/WRdbC3KCvn

— ATP Tour (@atptour) March 12, 2024