Αξέχαστος για τους λάθος λόγους θα μείνει σε δεκάδες φίλους του αμερικανικού φούτμπολ ο αγώνας των μετέπειτα νικητών του Super Bowl, Kansas City Chiefs με τους Miami Dolphins (26-7) στο Μιζούρι, που παρακολούθησαν στις 14 Ιανουαρίου.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Arrowhead Stadium και η θερμοκρασία κατά την έναρξη της έδειχνε 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν αλλά η αίσθηση, λόγω του ανέμου, ήταν -32 C.

Δεκάδες φίλαθλοι υπέστησαν κρυοπαγήματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθούν σε ακρωτηριασμούς που αφορούσαν κυρίως τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Research Medical Center στο Κάνσας Σίτι.

Ρεκόρ αριθμού ασθενών με κρυοπαγήματα καταγράφηκε εκείνη την ημέρα, στα έντεκα χρόνια που λειτουργεί το κέντρο εγκαυμάτων. Οι πολικές θερμοκρασίες ήταν επίσης η αιτία για να σπάσει το κράνος που φορούσε ο quarterback των Chiefs, Πάτρικ Μαχόουμς.

Παρ’ όλα αυτά εκείνη η ημέρα δεν ήταν η πιο κρύα που διεξήχθη αγώνας του NFL. Η αναμέτρηση των Green bay Packers με τους Dallas Cowboys το 1967, διεξήχθη με το θερμόμετρο να δείχνει -25 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση -44 C.

A piece of Patrick Mahomes’ helmet came flying off. 😮 pic.twitter.com/m2bFObIhnq

