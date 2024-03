Το Audi Q3 με τη προσθήκη της σπορ έκδοσης Q3 Sportback και την ενσωμάτωση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και εξελιγμένων συστημάτων plug-in υβριδικής κίνησης, παρουσιάζεται ακόμα πιο πλήρες και ελκυστικό από ποτέ.Φέρει νέα χαρακτηριστικά, όπως η η μάσκα Singleframe ή οι προβολείς LED Matrix με έξυπνη προσαρμογή της φωτεινής δέσμης και ένα σαλόνι που ξεχωρίζει με τους κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές.

Οι πρωτοποριακές τεχνολογίες έχουν ως πρωταγωνιστή τα εξελιγμένα συστήματα πολυμέσων ΜΜΙ τελευταίας γενιάς σε συνδυασμό με ένα πληθωρικό πακέτο συστημάτων υποβοήθησης τελευταίας γενιάς.

Χάρη στην εκτεταμένη γκάμα κινητήριων μονάδων TFSI βενζίνης και TDI diesel, μεταξύ των οποίων και η εξαιρετική plug-in υβριδική έκδοση με απόδοση 245 ίππων και ηλεκτρική αυτονομία 51 χιλιομέτρων, τα Audi Q3 και Q3 Sportback προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος επιλογών σε εκδόσεις εξοπλισμού και δυνατότητες εξατομίκευσης μέσω του προγράμματος Audi Exclusive.

Colour: Pulse orange

Αυτό που πάντα ξεχώριζε τα Audi Q3 και Q3 Sportback ήταν το πλούσιο πακέτο βασικού εξοπλισμού που συνόδευε όλες τις εκδόσεις του αυτοκινήτου. Τώρα όμως υπάρχουν διαθέσιμες στην ελληνική αγορά νέες εκδόσεις που αναβαθμίζουν σημαντικά τον στάνταρ εξοπλισμό, καθιστώντας το πολυτελές SUV της Audi ακόμα πιο ανταγωνιστικό ως την κορυφαία πρόταση της κατηγορίας του.

Οι νέες αυτές εκδόσεις, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε τις Q3 Advanced Plus 35 TFSI S tronic, Q3 SB Advanced Plus 35 TFSI S tronic, Q3 SB S line 35 TFSI S tronic, Q3 SB 45 TFSI quattro S tronic, περιλαμβάνουν στον βασικό τους εξοπλισμό Υποβοήθηση προβολέων, Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης με Adaptive Cruise Control, Υποβοήθηση στάθμευσης εμπρός-πίσω Audi Parking Aid Plus, Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας (Lane change assistant), Lane keeping system με ημι-αυτόματη διαχείριση του οχήματος σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, Τraffic jam assist..

Colour: Pulse orange

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκδοση Q3 Business Pro 45 TFSI e S tronic. Πρόκειται για την plug-in υβριδική έκδοση του αυτοκινήτου, που επωφελείται από την απαλλαγή τελών κυκλοφορίας και μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης (τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 €), για την οποία υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα παράδοσης στην Ελλάδα.

Το Audi Q3 ξεκινά από τις 35.980 €, το Q3 Sportback από 42.980 €, ενώ η τιμή της έκδοσης Q3 Business Pro 45 TFSI e S tronic διαμορφώνεται στις 52.580 €, με μηδενικό φόρο για τους εταιρικούς χρήστες (τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 €).