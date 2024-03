Αντιμέτωποι με ένα φρικτό θέαμα βρέθηκε μία ομάδα μαθητών πηγαίνοντας στο σχολείο. Η ομάδα περπατούσε στο Λονγκ Άιλαντ όταν ανακάλυψε ένα ανθρώπινο χέρι.

Οι άκρες των δακτύλων είχαν αφαιρεθεί και ένα τατουάζ ήταν ορατό, αναφέρει το ΝBC New York.

Ο υπαστυνόμος Kevin Beyrer δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι μία μαθήτρια από την παρέα, ειδοποίησε τον πατέρα της , ο οποίος πήγε στο πάρκο και επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ένα χέρι και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην περιοχή, ένας αστυνομικός σκύλος ανέσυρε ένα ανθρώπινο πόδι σε απόσταση δύο χιλιόμετρα στο ίδιο πάρκο, κοντά σε ένα δημοτικό σχολείο. Στη συνέχεια βρέθηκε ένα δεξί χέρι μετά από νυχτερινή έρευνα περίπου 20 μέτρα μέσα σε δασώδη περιοχή.

«Υπάρχει ένας σωρός από φύλλα. Δεν ξέρουμε τι θα βρίσκεται κάτω από το λόφο. Μόλις καθαρίσουμε το ύψωμα μπορεί να βρούμε το υπόλοιπο σώμα ή μπορεί και όχι», δήλωσε ο υπαστυνόμος.

