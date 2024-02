Το Kia EV9 του 2024 ανακηρύχτηκε φιναλίστ στο Top Three παγκοσμίως σε δύο κατηγορίες για τα επερχόμενα World Car Awards 2024. Η επιλογή τοποθετεί το πλήρως ηλεκτρικό EV9 ως υποψήφιο στον τελικό γύρο της επιλογής για τους τίτλους του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς και του Παγκόσμιου Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου.

Τα World Car Awards, που εγκαινιάστηκαν το 2003, είναι παγκοσμίως γνωστά ως σημείο αναφοράς για τα αριστεία. Η αναγνώριση για το Kia EV9 στον φετινό διαγωνισμό προέρχεται από μια κριτική επιτροπή περισσότερων από 100 καταξιωμένων δημοσιογράφων αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Το Kia EV9 του 2024, που ψηφίστηκε ως το Top Three στον κόσμο στις κατηγορίες World Car of the Year και World Electric Vehicle, είναι το πρώτο αμιγώς EV SUV τριών σειρών καθισμάτων της Kia. Ενσωματώνοντας μια τολμηρή και μοντέρνα σχεδίαση, η ναυαρχίδα της Kia προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας EV, καθώς και εξαιρετική ευελιξία και άφθονο χώρο για όλους τους επιβάτες.

Μια πιθανή διπλή νίκη για το EV9 φέτος θα σηματοδοτούσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την Kia, μετά τις νίκες στα World Car Awards με το Kia Telluride το 2020 και το Kia EV6 GT το 2023.