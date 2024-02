Ούτε ο Τζο Μπάιντεν ούτε το επιτελείο του εκτίμησε πως η εικόνα του πλανητάρχη να τρώει παγωτό ενώ μιλάει για τον πιο αιματηρό πόλεμο εδώ 80 χρόνια θα έκανε ιδιαίτερο κακό στο προφίλ του.

Καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε να δώσει την είδηση των ημερών για τον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας πως πλησιάζουμε σε μια εκεχειρία, κρατώντας και δοκιμάζοντας ένα παγωτό χωνάκι.

Την ώρα που ο επίσημος αριθμός των νεκρών στη Γάζα πλησιάζει τις 30.000 και ο λιμός απειλεί με μαζικούς θανάτους η χαλαρή εικόνα του προέδρου που κατηγορείται έντονα και εντός Αμερικής για συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ προκάλεσε οργή.

President Biden said he hopes a cease-fire between Israel and Hamas can take effect by early next week.

Biden commented on the negotiations in New York after taping an appearance on NBC’s “Late Night With Seth Meyers.” pic.twitter.com/lPydb0HDqs

— The Associated Press (@AP) February 27, 2024