Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που υποστήριξε ότι οι μαύροι ψηφοφόροι τον έλκονται περισσότερο μετά τις πολλαπλές κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για ποινικές κατηγορίες προκάλεσαν έντονες επιπλήξεις το Σαββατοκύριακο από τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του για το προεδρικό χρίσμα, ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα και άλλους.

Ο Τραμπ την Παρασκευή παρομοίασε τις 91 ποινικές κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές ποινικές υποθέσεις με τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι μαύροι Αμερικανοί και δήλωσε ότι έχουν έρθει να «αγκαλιάσουν» τις φωτογραφίες του. Μιλούσε σε μια συντηρητική ομάδα μαύρων στη Νότια Καρολίνα πριν από τις προκριματικές εκλογές της πολιτείας, τις οποίες και κέρδισε.

«Και μετά μου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δεύτερη φορά και για τρίτη φορά και για τέταρτη φορά. Και πολλοί άνθρωποι είπαν ότι γι’ αυτό με συμπαθούν οι μαύροι, επειδή έχουν πληγωθεί τόσο πολύ και έχουν υποστεί διακρίσεις», είπε ο Τραμπ. «Στην πραγματικότητα με έβλεπαν σαν να έχω υποστεί διακρίσεις». Οι νομικές προκλήσεις του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών κατηγοριών για τις υποτιθέμενες προσπάθειές του να ανατρέψει την ήττα του στις εκλογές του 2020 και τον χειρισμό απόρρητων εγγράφων, μεταξύ άλλων κρατικών κατηγοριών και αστικών αγωγών, διαφέρουν σημαντικά από τις ιστορικές ανισότητες που έχουν βιώσει οι μαύροι Αμερικανοί στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

«Είναι αηδιαστικό», δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι, η οποία έχει γίνει στόχος ρατσιστικών σχολίων από τον Τραμπ και ορκίστηκε να συνεχίσει να τον αμφισβητεί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Επανέλαβε το επιχείρημά της ότι ο Τραμπ θα χάσει και πάλι τις γενικές εκλογές του 2024 από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αν εξασφαλίσει το χρίσμα του κόμματος. «Αυτό είναι ένα τεράστιο προειδοποιητικό σημάδι», είπε.

Ο Μπάιντεν κέρδισε νωρίτερα την προκριματική αναμέτρηση των Δημοκρατικών στην πολιτεία του Νότου, όπου οι μαύροι ψηφοφόροι αποτελούν κρίσιμη εκλογική ομάδα και αντικατοπτρίζουν περισσότερο το πιο ποικιλόμορφο γενικό εκλογικό σώμα που θα προσέλθει στις κάλπες στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, μια πιθανή ρεβάνς μεταξύ του Μπάιντεν και του Τραμπ. Περίπου το 60% όσων συμμετείχαν στην ψηφοφορία του Σαββάτου για τους Ρεπουμπλικάνους ήταν λευκοί ψηφοφόροι που θεωρούν τους εαυτούς τους ευαγγελικούς ή αναγεννημένους χριστιανούς, όπως έδειξαν τα exit polls.

On behalf of Black America (and the Exonerated Five), we beg to differ.

This wouldn’t be the first time Trump equated Blackness with criminality. 😒

Let’s be clear: We have nothing in common. https://t.co/pqbhyV5SEu

— NAACP (@NAACP) February 24, 2024