Ο Αντρέι Μορόζοφ, ένας Ρώσος στρατιώτης και στρατιωτικός μπλόγκερ, πέθανε λίγες ημέρες αφότου αποκάλυψε τις απώλειες των στρατευμάτων της Μόσχας στη σκληρή και πολύμηνη μάχη για την κατάληψη της Αβντιίβκα στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Μορόζοφ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Murz, ήταν ένας υπερεθνικιστής σχολιαστής που διατηρούσε ένα δημοφιλές κανάλι στο Telegram. Πολέμησε στο πλευρό των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία το 2014 και συμμετείχε στην πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

A few curious background details about the pro-war blogger Andrey «Murz» Morozov who committed suicide today. He had claimed that Russia had lost 16,000 men in Avdiivka, was criticized and ridiculed by top propagandists and forced to delete the post. pic.twitter.com/LVoXo7xX6z

Όπως ανέφερε το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Meduza επικαλούμενο έναν δικηγόρο ονόματι Μαξίμ Πασκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι μίλησε με τον Μορόζοφ το βράδυ της Τρίτης, ο τελευταίος αυτοκτόνησε.

Ο Ρώσος μπλόγκερ φέρεται να αυτοκτόνησε μετά την κατακραυγή για μια ανάρτηση στην οποία ισχυριζόταν ότι ο ρωσικός στρατός έχασε 16.000 στρατιώτες και 300 τεθωρακισμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της πολύμηνης κατάληψης της Αβντιίβκα.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες επικρίσεις από ανώτερους Ρώσους προπαγανδιστές, οι οποίοι κατηγόρησαν τον μπλόγκερ ότι «συκοφαντεί το ρωσικό υπουργείο Άμυνας».

I already made the statement how terrible the Russian offensive on Avdiivka has been. The fact that even Pro-Russian blogger Andrei “Murz”Morozov admitted that at least 16,000 (probably twice that number) Russian soldiers ended up KIA, is already remarkable. The Soviet Union lost… pic.twitter.com/CRz57o24lE

Στα τελευταία μηνύματά του προς τους περίπου 120.000 ακολούθους του στο Telegram, το πρωί της Τετάρτης, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αυτοκτονήσει και ανέφερε ότι πιέστηκε από τους ανωτέρους του να διαγράψει την ανάρτηση που ανέφερε λεπτομερώς τον αριθμό των απωλειών στην Αβντιίβκα. Αρκετοί άνθρωποι του περιβάλλοντος του Μορόζοφ επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, με ορισμένους να λένε ότι πυροβόλησε τον εαυτό του.

A Russian milblogger Andrei Morozov (Kot Murz) “killed himself” after being told to delete his post about heavy Russian casualties around Avdiivka.

Morozov was one of the first milbloggers to warn about weak Russian defenses in Kharkiv in May 2022 -ahead of the counteroffensive. pic.twitter.com/vXWmOk5ehR

— Kateryna Stepanenko (@KatStepanenko) February 21, 2024