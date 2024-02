Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα προειδοποίησε σήμερα ότι το Ισραήλ «θα πληρώσει με αίμα» για τους δέκα αμάχους που σκοτώθηκαν αυτήν την εβδομάδα στον Λίβανο, διαβεβαιώνοντας ότι οι πύραυλοι ακριβείας που διαθέτει η οργάνωσή του μπορούν να φτάσουν μέχρι το νότιο τμήμα του Ισραήλ.

«Οι γυναίκες και τα παιδιά μας σκοτώθηκαν (…) ο εχθρός θα πληρώσει το τίμημα για το αίμα τους που χύθηκε» είπε ο ηγέτης του ισλαμιστικού, λιβανέζικου κινήματος, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ διαθέτει «τεράστιο» αριθμό πυραύλων ακριβείας που μπορούν να καλύψουν όλο το ισραηλινό έδαφος, «από το Κιριάτ Σμόνα (στα βόρεια) μέχρι το Εϊλάτ (στα νότια)».

Ο Νασράλα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βάζει σκόπιμα στο στόχαστρο τους αμάχους, λέγοντας ότι θα μπορούσε να αποφύγει να τους σκοτώνει.

«Η απάντηση στη σφαγή θα είναι η συνέχιση του έργου της αντίστασης στο μέτωπο και η κλιμάκωση του έργου της αντίστασης στο μέτωπο» είπε.

Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah comments on the Israeli aggression on Nabatieh and al-Sawaneh in southern #Lebanon, pledging that the Lebanese Resistance would escalate its operations on the battlefront.

«The Resistance in Lebanon has a massive missile power… pic.twitter.com/dTjPaQdpi3

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) February 16, 2024