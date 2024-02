Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε ο θάνατος του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στη φυλακή όπου και εξέτιε ποινή κάθειρξης σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πλήρωσε με τη ζωή του «την αντίστασή του σε ένα σύστημα καταπίεσης», ανέφερε σήμερα ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Στεφάν Σεζουρνέ, σε σχόλιά του για τον θάνατο του διάσημου ρώσου αντιπολιτευομένου.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.

The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.

I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024