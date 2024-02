Ο Killer Mike συνελήφθη λίγο μετά τα Grammy Awards, στα οποία κέρδισε τρία βραβεία. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από τον ιστότοπο The Hollywood Reporter, ο Mike φαίνεται να συνοδεύεται με χειροπέδες από την αστυνομία του Λος Άντζελες μετά από μερικές χαρούμενες στιγμές για τον ίδιο στην τελετή απονομής των Grammy την Κυριακή.

O ράπερ προχώρησε σε δηλώσεις στο ΕΤ, όπου ευχαρίστησε την The Recording Academy για τα βραβεία και εξήγησε τι πραγματικά συνέβη εκείνη την βραδιά. «Πρώτα θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου στην Επιτροπή του Grammy για την αναγνώρισή μου και της ομάδας μου για τη δουλειά που έγινε. Είμαστε απίστευτα περήφανοι και αισθανόμαστε αισιόδοξοι αυτή τη στιγμή».

Μεταξύ άλλων, είπε: «Θέλω να σημειώσω ότι χθες το βράδυ, η ομάδα μου και εγώ κάναμε πολλές κλήσεις από κόσμο που ήθελαν να μάθουν αν ήμουν καλά. Εκτιμώ πολύ την ανησυχία και την υποστήριξη. Όπως μπορείτε φανταστείτε, έγιναν πολλά και υπήρχε κάποια σύγχυση γύρω από ποια πόρτα έπρεπε να μπούμε εγώ και η ομάδα μου. Ζήσαμε μια έντονη στιγμή με τον φρουρό ασφαλείας αλλά η ομάδα μου και εγώ έχουμε την απόλυτη πεποίθηση ότι τελικά θα απαλλαγώ από κάθε αδικοπραγία».

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το The Hollywood Reporter, ο Killer Mike φαίνεται να συνοδεύεται με χειροπέδες από την αστυνομία του Λος Άντζελες μετά από μερικές χαρούμενες στιγμές για τον ίδιο στην τελετή απονομής των Grammy την Κυριακή.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η σύλληψη του Mike προήλθε μετά από μια διαμάχη μέσα στην αρένα γύρω στις 4:00 μ.μ. Κατηγορείται για ένα πλημμέλημα. Ο ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μάικλ Ρέντερ, αφέθηκε ελεύθερος με δική του εγγύηση στις 20:37 και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 29 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.

Watch the moment Killer Mike is escorted from the Grammys in handcuffs. The rapper was booked for misdemeanor battery, according to the LAPD. https://t.co/CdEUr2huLi pic.twitter.com/6NkFKHscOL

— USA TODAY (@USATODAY) February 5, 2024