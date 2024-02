Θύμα εν ψυχρώ δολοφονίας έπεσε ένα νιόπαντρο ζευγάρι σε μπαρ του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ.

Η 37χρονη Τζίνα Γουάινγκαρτ και ο 33χρονος Έμερσον Βάινγκαρτ πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν μέσα στο Sports Page Barr όπου η γυναίκα εργαζόταν.

Η Αστυνομία έλαβε κλήση για το περιστατικό λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης. Μόλις έφτασαν στο μπαρ βρήκαν το ζευγάρι να κείτεται νεκρό στο πάτωμα του μαγαζιού.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 37χρονη ήταν υπάλληλος μερικής απασχόλησης στο μπαρ και ο σύζυγός της πήγαινε συχνά να της κάνει παρέα έως ότου σχολάσει.

Οι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό είναι σε εξέλιξη, χωρίς ακόμη να έχει γίνει κάποια σύλληψη ή να έχουν ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες. Επίσης άγνωστο παραμένει εάν ο πραγματικός στόχος ήταν το ζευγάρι ή πρόκειται για ατυχές γεγονός.

