Η Τέιλορ Σουίφτ κατάφερε να κάνει τους θαυμαστές της να παραμιλούν καθώς ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ έκπληξη κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας της στα Grammy.

Η 34χρονη τραγουδίστρια βραβεύτηκε με το 13ο Grammy για το καλύτερο Pop Vocal Album στην τελετή της Κυριακής για τον τελευταίο της δίσκο Midnights.

Και στην ευχαριστήρια ομιλία της είχε μια έκπληξη για τους θαυμαστές της. «Θέλω να ευχαριστήσω τους θαυμαστές μου λέγοντάς σας ένα μυστικό που σας κρατούσα κρυφό τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό είναι ότι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου κυκλοφορεί στις 19 Απριλίου» ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σκηνή η Τέιλορ Σουίφτ.

«Ονομάζεται The Tortured Poet’s Department. Θα φύγω και θα δημοσιεύσω το cover τώρα από τα backstage». Και πράγματι η Τέιλορ Σουίφτ τήρησε τον λόγο της και λίγα λεπτά αργότερα μοιράστηκε το τολμηρό cover για το επερχόμενο 11ο στούντιο άλμπουμ της.

Η απήχηση στην ανάρτησή της ήταν τόσο μεγάλη εκείνη τη στιγμή που προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της σελίδας της στο Instagram.

Νέο άλμπουμ για την Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας ότι αυτό ήταν το 13ο βραβείο της, ένας αριθμός που θεωρεί τυχερό. «Εντάξει, αυτό είναι το 13ο Grammy μου. Το οποίο είναι ο τυχερός μου αριθμός. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει ποτέ αυτό.

Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη που με ψήφισαν με αυτόν τον τρόπο, αλλά ξέρω ότι ο τρόπος που ψήφισαν είναι η άμεση αντανάκλαση του πάθους των θαυμαστών», σημείωσε χαρακτηριστικά η Τέιλορ Σουίφτ.

«Όλα είναι δίκαια στην αγάπη και την ποίηση… Νέο άλμπουμ «The Tortured Poets Department» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του ποστ που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με τα likes να πέφτουν βροχή.

Εκτός από το cover για το νέο της άλμπουμ, η Τέιλορ Σουίφτ δημοσίευσε και τη φωτογραφία ενός χειρόγραφου σημειώματος πιθανότατα με στίχους από τα νέα της τραγούδια.

Η ανάρτησή της μάλιστα έχει αποσπάσει μέχρι στιγμής πάνω από 8 εκατομμύρια likes μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Το τελευταίο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ «Midnights» κυκλοφόρησε το 2022 και σηματοδότησε το δέκατο πρωτότυπο στούντιο άλμπουμ της.

Οι θαυμαστές της εικάζουν ότι θα επανακυκλοφορήσει το άλμπουμ της από το 2017 «Reputation», όπως έκανε και με τους προηγούμενους δίσκους της, αλλά δεν φαίνεται να περίμενε κανείς την ανακοίνωση ενός νέου άλμπουμ.

everyone expecting rep tv announcement but we got a new album announcement instead, this is hilarious, only taylor swift could pull this off — i (@neonsignshslot) February 5, 2024

Guys the new Taylor swift album comes out four days after my 21st birthday… this is monumental — gia🦇 (@giaxcm15) February 5, 2024