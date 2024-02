Μία εμφάνιση – έκπληξη έκανε η Νίκι Χέιλι κατά την έναρξη της εκπομπής «Saturday Night Live», όπου το κοινό μπορέσε να απολαύσει ένα διαφορετικού τύπου debate με τον Τζέιμς Τζόνσον να υποδύεται τον πρώην πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η Νίκι Χέιλι προσποιήθηκε ότι ήταν μία «ανήσυχη ψηφοφόρος της Νότιας Καρολίνας», όταν ρώτησε τον Τζόνσον που υποδυόταν τον πρώην πρόεδρο «Γιατι δεν θέλεις να κάνουμε debate.» Ο ίδιος απάντησε «Θέε μου, είναι η γυναίκα που ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια στις 6 Ιανουαρίου», και συνέχισε λέγοντας «είναι η Νάνσι Πελόζι».

Στην συνέχεια, η Χέιλι ρώτησε: «Είσαι κάλα Ντόναλντ, μάλλον χρειάζεσαι ένα τεστ διανοητικής επάρκειας;» με τον Τραμπ να απαντά «Το έκανα και αρίστευσα», ενώ πρόσθεσε «Είμαι 100% ικανός διανοητικά. Και είμαι ικανός επειδή είμαι άνδρας. Για αυτό οι γυναίκες δεν πρέπει να διοικούν την οικονομία.»

Ο Τζόνσον υποδυόμενος τον πρώην πρόεδρο συνέχισε λέγοντας: «Μάλιστα μια γυναίκα μου ζήτησε πρόσφατα 83,3 εκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε αναφερόμενος στην απόφαση για συκοφαντική δυσφήμιση της Ε. Τζιν Κάρολ που ασκήθηκε εναντίον του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Εκεί η Χέιλι πήρε τον λόγο και είπε«Και εσείς ξοδέψατε 50 εκατομμύρια για τη δική σας νομική υπεράσπιση μήπως πρέπει να δανειστείτε κάποια χρήματα;»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προχώρησε σε ένα παραλήρημα που κατέληξε με τη φράση «βλέπω νεκρούς ανθρώπους», στην οποία η Χέιλι απάντησε: «Αυτό θα πουν οι ψηφοφόροι όταν δουν εσένα και τον Τζο στο ψηφοδέλτιο.» Ο Τραμπ του Τζόνσον προσπάθησε να αντεπιτεθεί λέγοντας στην πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας ότι το αστείο «δεν ήταν πολύ ωραίο».

«Είμαι πάντα πολύ καλός μαζί σου, εκτός από τις φορές που υπονόησα ότι δεν έχεις γεννηθεί σε αυτή τη χώρα, παρόλο που είσαι από τη Νότια Καρολίνα, και τώρα θα σε νικήσω στην πολιτεία σου», είπε αντικειμενικά.

«Εσύ είχε κερδίσει την πολιτεία σου όταν κατέβαινες στις προηγούμενες εκλογές», ανταπάντησε η Χέιλι με ένα χαμόγελο, λέγοντας στον πρώην πρόεδρο ότι έχασε από τον πρόεδρο Μπάιντεν στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της κούρσας του 2020.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Χέιλι δέχθηκε μία ερώτηση από την οικοδέσποινα του επεισοδίου, τη βραβευμένη με Emmy ηθοποιό Ayo Edebiri. Η ηθοποιός την ρώτησε «Ποια θα λέγατε ότι ήταν η κύρια αιτία του εμφυλίου πολέμου;»

«Ναι, μάλλον θα έπρεπε να το είχα πει αυτό την πρώτη φορά», απάντησε η υποψήφια για το προεδρικό χρίσμα. Ως γνωστόν, η ίδια έχει δεχτεί πυρά, διότι σε μία εκδήλωση που έγινε τον Δεκέμβριο, υποστήριξε ότι η ρίζα του εμφυλίου πολέμου της χώρας ήταν για τους περιορισμούς που έθετε η κυβέρνηση στους ανθρώπους της.

Με την απάντηση αυτή, ξεσήκωσε ένα κύμα αντιδράσεων μέχρι που πήρε πίσω τη αρχική της δήλωση και ανέφερε η δουλεία ήταν η αιτία, προσθέτοντας κατά την διάρκεια της ομιλίας της πως υπέθεσε ότι ήταν «δεδομένο».

Μετά από την έκτακτη εμφάνιση της, η Νίκι Χέιλι ανέβασε στο προσωπικό λογαριασμό ολόκληρο το βίντεο, ενώ μετά το διέγραψε για να το ξαναφορτώσει σχεδόν μία ώρα αργότερα, θέλοντας να παραλείψει κάποια λεπτά.

Όταν ανέβασε εκ νέου το βίντεο, το ξεκίνησε από εκεί που αναφέρει «I see dead people» (βλέπω νεκρούς ανθρώπους), προσθέτοντας ότι «πέρασε υπέροχα στο SNL». Αναφέρει δε πως ξέρει ότι ήταν η ώρα που ο Τραμπ πηγαίνει για ύπνο, οπότε περιμένει αλλεπάλληλα tweet τα ξημερώματα.

“I see dead people.” That’s exactly what voters will think if this race is between Trump and Biden in the fall.

Had a blast tonight on SNL! Know it was past Donald’s bedtime so looking forward to the stream of unhinged tweets in the a.m. pic.twitter.com/W43LlPOoi2

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 4, 2024