Χίλια τρακτέρ έχουν αποκλείσει σήμερα δρόμους στις Βρυξέλλες γύρω από τον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής των 27 κρατών-μελών, με φόντο τον θυμό του αγροτικού κόσμου για την ευρωπαϊκή πολιτική.

Ο αγροτικός κόσμος σε όλη την Ευρώπη φαίνεται ότι έβραζε εδώ και καιρό και χρειαζόταν μόνο μια σπίθα για να ανάψει η φωτιά και να εξαπλωθεί παντού. Στον χορό μπαίνουν χώρες με μεγάλο αγροτικό πληθυσμό και σημαντική παραγωγή όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ρουμανία και βέβαια η Ελλάδα.

«Υπάρχουν χίλια τρακτέρ ή αγροτικά μηχανήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι οι αγρότες που διαδηλώνουν προέρχονται κυρίως από το Βέλγιο.

Στη μεγάλης κλίμακας διαδήλωση των Βρυξελλών έχουν δηλώσει συμμετοχή αγροτικά σωματεία από την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία για να ενώσουν τις φωνές τους με αυτές των Βέλγων αγροτών.

Τα πρώτα κονβόι τρακτέρ άρχισαν να καταφθάνουν στις Βρυξέλλες από χθες το βράδυ, ενώ η πλειοψηφία τους βρίσκεται γύρω από τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και στην πλατεία Λουξεμβούργου έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα πραγματοποιηθούν συμβολικές δράσεις και ομιλίες.

