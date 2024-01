Την ημέρα που η Κέιτ Μίντλετον έφευγε μυστικά για το παλάτι του Κένσιγκτον, από το νοσοκομείο London Clinic , εθεάθη να αποχωρεί μια γυναίκα που εδώ και πολλά χρόνια είναι η σκιά της. Ο λόγος για την Νατάσα Άρτσερ, η οποία συνεργάζεται στενά με την πριγκίπισσα της Ουαλίας για πάνω από μια δεκαετία.

Η προσωπική βοηθός και στυλίστρια της πριγκίπισσας ήταν μία από τους λίγους έμπιστους που την επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην κλινική του Λονδίνου στο Mayfair.

Η Νατάσα Άρτσερ, που είναι μητέρα δύο παιδιών και παντρεμένη με τον βασιλικό φωτογράφο Chris Jackson, ήταν στο πλευρό της Κέιτ σε μερικά από τα μεγαλύτερα γεγονότα της ζωής της την τελευταία δεκαετία, από βασιλικές γεννήσεις μέχρι περιοδείες στο εξωτερικό.

Παρά την υψηλού προφίλ δουλειά της, η 36χρονη έχει καταφέρει να μείνει ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Άρτσερ, απόφοιτη του ιδιωτικού σχολείου Uppingham School στο Λέστερ, άρχισε να εργάζεται για τη βασιλική οικογένεια το 2007, μόλις πήρε το πτυχίο της από το King’s College έπειτα από σπουδές στον ισπανική γλώσσα.

Αρχικά εργάστηκε στο παλάτι του Κένσινγκτον για τους δύο πρίγκιπες, τον Γουίλιαμ και τον Χάρι. Μετά τον γάμο του Γουίλιαμ με την Κέιτ, η Άρτσερ άρχισε να εργάζεται και για τη νέα πριγκίπισσα.

Το 2014 προήχθη σε προσωπική στυλίστρια της Κέιτ. Το Grazia έχει γράψει τότε ότι ήταν αίτημα της Ελισάβετ να γίνει η γκαρνταρόμπα της Κέιτ «πιο βασιλική».

Λέγεται ότι είχε την έμπνευση για όσα φόρεσε η Κέιτ κατά την περιοδεία της με τον Γουίλιαμ στην Αυστραλία.

Οι σχέσεις των δύο γυναικών στην πορεία έγιναν πιο στενές, με την Άρτσερ να αγοράζει online για την γκαρνταρόμπα της Κέιτ και τις δυο τους να παρακολουθούν αγώνες ράγκμπι μακριά από τα πριγκιπικά καθήκοντα μαζί με τον Γουίλιαμ.

Παράλληλα, έλαβε εντολή να αναβαθμίσει και το στυλ του Γουίλιαμ, «φρεσκάροντας» την εικόνα του.

Μετά την επιτυχία της περιοδείας στην Αυστραλία, σύμφωνα με την Daily Mail, η Άρτσερ άρχισε να ενθαρρύνει την Κέιτ να πειραματιστεί περισσότερο με την γκαρνταρόμπα της. Ένα δείγμα φάνηκε το 2016 κατά την επίσκεψη στον Καναδά.

Αργά αλλά σταθερά, η Κέιτ έγινε fashion icon, χάρη στη «σφραγίδα» της Άρτσερ.

Τον Δεκέμβριο του 2018, επιβεβαιώθηκε ότι η Άρτσερ είχε προσκληθεί να γίνει μέλος του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας, σε αναγνώριση των υπηρεσιών της προς τη βασιλική οικογένεια.

ICYMI – While Getty’s Chris Jackson was with the press later in the day waiting for King Charles to depart the hospital, his wife Natasha Jackson (née Archer) was inside grabbing some of Catherine’s belongings! Natasha works as Kate’s personal assistant. pic.twitter.com/lptcnDGp6T

— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) January 29, 2024