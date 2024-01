Ο τεράστιος μισθός του Κιάνου Ριβς και για τις τέσσερις ταινίες «John Wick» αποκαλύφθηκε, καθώς οι θαυμαστές του περιμένουν με ανυπομονησία τα νέα για το πότε θα κυκλοφορήσει η πέμπτη ταινία.

Ο 59χρονος Καναδός ηθοποιός είδε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς μια σταθερή αύξηση των αποδοχών του, καθώς οι ταινίες σημείωσαν τεράστια επιτυχία στο box office.

Μόνο για την τέταρτη ταινία, ο Κιάνου Ριβς είδε την αμοιβή του να εκτοξεύεται στα ύψη, κερδίζοντας το ποσό των 15 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το JustJared.

Το «John Wick» ακολουθεί τη ζωή του ομώνυμου χαρακτήρα, ενός θρυλικού εκτελεστή που βγήκε από τη σύνταξη για να εκδικηθεί τους ανθρώπους που σκότωσαν τον σκύλο του.

Η πρώτη ταινία, που ονομάζεται απλά «John Wick», έκανε το ντεμπούτο της το 2014 και απέφερε στον πρωταγωνιστή βασικό μισθό μεταξύ 1 έως 2 εκατ. δολαρίων. Για την πολυαναμενόμενη δεύτερη ταινία, ο Keanu Reeves έβγαλε 2 με 2,5 εκατ. δολάρια.

Το 2019, το «John Wick: Chapter 3 – Parabellum», η τρίτη ταινία του franchise, χρειάστηκε μόλις 10 ημέρες για να γίνει η ταινία που σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία και απέφερε τα περισσότερα χρήματα.

Δεν είναι γνωστό πόσα χρήματα έβγαλε ο ηθοποιός από τη συγκεκριμένη ταινία, αλλά το πιο πιθανό είναι να αυξήθηκε ο μισθός του.

Η τέταρτη ταινία έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2023 και η τεράστια αύξηση του προϋπολογισμού το έκανε να γίνει η πιο ακριβή ταινία του franchise.

Ο Κιάνου Ριβς πήρε το ποσό των 15 εκατ. δολαρίων, επτά φορές περισσότερο από ό,τι είχε πληρωθεί για την πρώτη ταινία εννέα χρόνια νωρίτερα!

Παρά το γεγονός ότι ο κύριος χαρακτήρας φαινόταν να πεθαίνει στο τέλος της τέταρτης ταινίας, τον Μάιο του 2023 επιβεβαιώθηκε ότι μια πέμπτη ταινία βρισκόταν στα σκαριά.

Ο πρόεδρος του κινηματογραφικού ομίλου της Lionsgate, Τζο Ντρέικ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι ο δολοφόνος θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη.

Keanu Reeves’ HUGE salary for all four John Wick films is revealed as fans eagerly await the release of the fifth film in the franchise https://t.co/dSowD2SkAr

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 30, 2024