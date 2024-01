Ο βασιλιάς βγήκε από το νοσοκομείο αφού υποβλήθηκε σε θεραπεία για διογκωμένο προστάτη. Ο Κάρολος χαμογέλασε και χαιρέτησε το κοινό καθώς έβγαινε από την ιδιωτική κλινική του Λονδίνου με τη βασίλισσα στο πλευρό του.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ο Κάρολος έχει «αναβάλει τις προσεχείς δημόσιες υποχρεώσεις του για να εξασφαλίσει μια περίοδο ιδιωτικής ανάρρωσης».

Δεν θα πραγματοποιήσει βασιλικές υποχρεώσεις για διάστημα έως και ενός μήνα, καθώς θα αναρρώνει από την επέμβαση, σύμφωνα με το Sky News.

Το παλάτι πρόσθεσε ότι ο βασιλιάς ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην επίσκεψη και τη θεραπεία του στο νοσοκομείο και ότι «είναι ευγνώμων για όλα τα ευγενικά μηνύματα που έλαβε τις τελευταίες ημέρες».

BREAKING: King Charles has been seen leaving hospital after his prostate treatment

Ο μονάρχης, 75 ετών, εισήχθη στο νοσοκομείο το πρωί της Παρασκευής, καθώς η Καμίλα τον συνόδευε.Πρόκειται για την ίδια κλινική όπου αναρρώνει η πριγκίπισσα της Ουαλίας μετά από εγχείρηση στην κοιλιά.

Η πριγκίπισσα έφυγε νωρίτερα τη Δευτέρα για να αναρρώσει στο σπίτι της στο Ουίνδσορ. Εξυπακούεται ότι ο βασιλιάς την επισκέφθηκε πριν από τη δική του θεραπεία.

Όταν η βασίλισσα έφυγε από το νοσοκομείο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής, είπε στον κόσμο ότι ο σύζυγος της «είναι καλά». Τον επισκέφθηκε ξανά το Σάββατο και νωρίτερα τη Δευτέρα.

Thank you to all those who have sent their good wishes during The King’s hospital stay.

His Majesty is delighted that his diagnosis is having a positive impact on public health awareness. pic.twitter.com/qbaCcwQg5a

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 29, 2024