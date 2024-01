Η Λίβερπουλ ενημέρωσε επίσημα πως στο τέλος της σεζόν, θα χωριστούν οι δρόμοι της με τον Γιούργκεν Κλοπ, τον άνθρωπο που έφερε το πρωτάθλημα στο Ανφιλντ τη σεζόν 2019-2020, ύστερα από 30 χρόνια.

Με τον Γερμανό κόουτς στον πάγκο της, η ομάδα του Μέρσισαϊντ έφτασε και στην κορυφή του Champions League τη σεζόν 2018-2019 και δικαίως θεωρείται ο αναμορφωτής του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, σε 464 ματς στον πάγκο των reds, ως σήμερα, μετράει 288 νίκες, 96 ισοπαλίες και 80 ήττες. Η ομάδα του έχει σκοράρει 1025 γκολ και έχει δεχθεί 516.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.

— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024