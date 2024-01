Συνετρίβη ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία. Μάλιστα, τη στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση ρωσικό υπουργείο Άμυνας, που επικαλειται το RIA Novosty, στο αεροπλάνο επέβαιναν 65 συλληφθέντες Ουκρανοί στρατιωτικοί, έξι μέλη του πληρώματος και τρεις φρουροί. Οι αιχμάλωτοι μεταφέρονταν στις παραμεθόριες περιοχές για ανταλλαγή.

Σημειώνεται ότι το αεροπλάνο που συνετρίβη είναι ένα Ilyushin Il-76 το οποίο για άγνωστο λόγο έχασε ύψος και συνετρίβη με αποτέλεσμα το 72 τόνων αεροσκάφος να μετατραπεί σε μια μπάλα φωτιάς.

🚨Russian Il-76 heavy transport aircraft has CRASHED near Belgorod 40 kilometres north of Ukraine border.#Airdrop #OperationGoldsmith pic.twitter.com/NmsTfSWUfk

— UltimateMaster (@ultimateemaster) January 24, 2024