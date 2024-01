Ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι κατέρριψε το ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος που μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου και συνετρίβη λίγη ώρα νωρίτερα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

«Σκότωσαν στον αέρα τους δικούς τους στρατιώτες, τις μητέρες τους, τα παιδιά τους που τους περίμεναν», κατήγγειλε ο Βιάτσεσλαβ Βολόντιν. «Σκότωσαν τους πιλότους μας που πραγματοποιούσαν ανθρωπιστική αποστολή (…) με αμερικανικούς και γερμανικούς πυραύλους», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους Ρώσους βουλευτές.

Εξάλλου και ο βουλευτής και απόστρατος στρατηγός Αντρέι Καρταπόλοφ δήλωσε ότι το ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος Il- 76 καταρρίφθηκε από τρεις πυραύλους που έχει προσφέρει η Δύση στην Ουκρανία. Αν και δεν εξήγησε την πηγή της πληροφορίας αυτής, ο Καρταπόλοφ πρόσθεσε ότι οι ερευνητές θα ανακαλύψουν αν οι πύραυλοι αυτοί ήταν Patriot ή IRIS-T.

«Περίπου στις 11:00 ώρα Μόσχας (10:00 ώρα Ελλάδας) ένα αεροσκάφος Il-76 συνετρίβη στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ (…) Σε αυτό επέβαιναν 65 αιχμάλωτοι στρατιώτες του ουκρανικού στρατού που μεταφέρονταν στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ ενόψει ανταλλαγής (αιχμαλώτων), έξι μέλη του πληρώματος και τρεις συνοδοί», είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από το Baza, ένα κανάλι που συνδέεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, δείχνει ένα μεγάλο αεροσκάφος να πέφτει και να εκρήγνυται σε μια μεγάλη μπάλα φωτιάς.

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι ένα αδιευκρίνιστο «συμβάν» σημειώθηκε στην περιοχή Κοροσάνσκι της περιφέρειας, βορειοανατολικά της πόλης Μπέλγκοροντ, προσθέτοντας ότι θα μεταβεί επιτόπου.

🚨Russian Il-76 heavy transport aircraft has CRASHED near Belgorod 40 kilometres north of Ukraine border.#Airdrop #OperationGoldsmith pic.twitter.com/NmsTfSWUfk

— UltimateMaster (@ultimateemaster) January 24, 2024