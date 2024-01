Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Υπέρ ψήφισαν 287 βουλευτές, κατά 55 και 4 λευκό σε σύνολο 600 μελών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Μετά την έγκρισή του από την Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης το πρωτόκολλο πρέπει τώρα να λάβει και την τελική υπογραφή από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Συνήθως η διαδικασία αυτή είναι γρήγορη, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

«Σήμερα βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνουμε πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ», σχολίασε πριν από λίγα λεπτά ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επικύρωση από το τουρκικό κοινοβούλιο του πρωτοκόλλου για την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Today we are one step closer to becoming a full member of NATO. Positive that the Grand General Assembly of Türkiye has voted in favour of Sweden’s NATO accession.

