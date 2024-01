Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον ενός αντιπλοϊκού πυραύλου των Χούθι της Υεμένης, που στόχευε τον Κόλπο του Άντεν και ήταν έτοιμος προς εκτόξευση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έκριναν ότι ο πύραυλος συνιστούσε απειλή για τα εμπορικά σκάφη και τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή και κατά συνέπεια τον έπληξαν και τον κατέστρεψαν, σε αυτοάμυνα», ανέφερε η Centcom (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την αποτροπή επιθέσεων σε θαλάσσια σκάφη, στις 20 Ιανουαρίου, περίπου στις 4 π.μ. (ώρα Σαναά), οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ενός πυραύλου κατά πλοίων των Χούτι που είχε στόχο τον Κόλπο του Άντεν και ήταν έτοιμος να εκτοξευθεί», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Και τονίζεται πως «οι αμερικανικές δυνάμεις διαπίστωσαν ότι ο πύραυλος αποτελούσε απειλή για τα εμπορικά πλοία και τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή και στη συνέχεια έπληξαν και κατέστρεψαν τον πύραυλο σε αυτοάμυνα. Η ενέργεια αυτή θα καταστήσει τα διεθνή ύδατα ασφαλέστερα και ασφαλέστερα για το Πολεμικό Ναυτικό και τα εμπορικά πλοία των ΗΠΑ».

U.S. CENTCOM Destroys Houthi Terrorists’ Anti-Ship Missile

