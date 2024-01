Με ποσοστό θνησιμότητας 20 φορές μεγαλύτερο από αυτό της COVID-19 και χωρίς εμβόλιο, η Νόσος Χ θα μπορούσε να «γονατίσει» γρήγορα την ανθρωπότητα.

Ελάχιστοι θα έμεναν στο απυρόβλητο από τον παθογόνο οργανισμό, εάν αυτός εδραιωνόταν, προκαλώντας ακόμα και κατάρρευση των συστημάτων υγείας και των οικονομιών, σε μια ακόμη προσπάθεια του ανθρώπου να συγκρατήσει την ορμή της φύσης.

Αυτό επισημαίνεται σε άρθρο της ιστοσελίδας Science Alert, το οποίο αναφέρεται στις τελευταίες προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), για μια νέα νόσο (η υποθετική ευτυχώς για την ώρα Νόσος Χ) που θα μπορούσε να προκληθεί από ένα παθογόνο το οποίο επί του παρόντος δεν είναι γνωστό ότι προκαλεί ασθένεια.

Ο ΠΟΥ άδραξε την ευκαιρία στη σύνοδο του Νταβός να ζητήσει από τους παγκόσμιους ηγέτες να εξετάσουν την πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου.

Ήδη από το 2015, οι οργανώσεις-μέλη του ΠΟΥ έχουν τονίσει την έλλειψη επιδημικής ετοιμότητας και κατήρτισαν ένα σχέδιο με την ονομασία «Σχέδιο δράσης για την πρόληψη των επιδημιών», το οποίο περειλάμβανε μια λίστα με παθογόνους μικροοργανισμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανδημία. Σε μια συνεδρίασης του Φεβρουαρίου του 2018 η επιτροπή πρόσθεσε τη «νόσο Χ».

Πρόθεση της επιτροπής ήταν να αναγκάσει τις αρχές να παραμείνουν ευέλικτες στις προετοιμασίες τους και να μηνεφησυχάζουν στη γνώση γνωστών ασθενειών.

Δύο χρόνια αργότερα, η ταχεία εξάπλωση μιας νέας μορφής κορονοϊού θα έθετε σε δοκιμασία όλα τα σχέδια. Το αποτέλεσμα; Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια θάνατοι, μια συνύπαρξη υποτονικής πρόληψης και ταχείας ανάπτυξης εμβολίων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η λίστα με τις ασθένειες προτεραιότητας μπήκε στο μικροσκόπιο για επανεξέταση. Το 2022 εκατοντάδες επιστήμονες συναντήθηκαν για να εξετάσουν 25 γνωστές ομάδες μικροβίων και να συζητήσουν για τις απειλές που θα μπορούσε να θέσει ένα μελλοντικό ξέσπασμα πανδημίας.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Γκεμπρεγεσούς, δήλωσε ότι ο οργανισμός εφαρμόζει ήδη μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης ενός ταμείου πανδημίας και της κατασκευής κόμβου μεταφοράς τεχνολογίας στη Νότια Αφρική για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη διανομή εμβολίων.

«Φυσικά, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πανικό», είπε ο Τέντρος στο πάνελ στο οποίο συμμετείχε στο Νταβός.

«Είναι καλύτερα να προβλέψουμε κάτι που μπορεί να συμβεί επειδή έχει συμβεί στην ιστορία μας πολλές φορές και να προετοιμαστούμε για αυτό», πρόσθεσε.

Η εξέταση της δικής μας συμπεριφοράς είναι εξίσου διορατική για την πρόβλεψη των απειλών ενός παθογόνου με την κατανόηση του ίδιου του παθογόνου.

Ίσως ένα από τα πιο βαθιά διδάγματα που αντλήθηκαν από τον COVID-19 ήταν οι προκλήσεις που δημιουργούσε η παραπληροφόρηση και η συνωμοσιολογία.

Σαν παράδειγμα της πολιτικής διαφωνίας, η πρώην Βοηθός Ασφαλείας για Δημόσιες Υποθέσεις για το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, Μόνικα Κρόουλι, δήλωσε στο X (πρώην Twitter), «Λίγο πριν τις εκλογές, μια νέα ασθένεια θα τους επιτρέψει να εφαρμόσουν μια νέα συνθήκη ΠΟΥ, να επιβάλουν lockdown ξανά, να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου και καταστρέψουν περισσότερες ελευθερίες».

From the same people who brought you COVID-19 now comes Disease X:

Next week in Davos, the unelected globalists at the World Economic Forum will hold a panel on a future pandemic 20x deadlier than COVID

starring the head of the WHO (which is essentially controlled by the… pic.twitter.com/fIb7XgSQtz

— Monica Crowley (@MonicaCrowley) January 11, 2024