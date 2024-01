Η «Νόσος Χ» ακούγεται σαν κάτι που θα μπορούσε να έχει επινοήσει ο Έλον Μασκ για να εντυπωσιάσει τα πλήθη και να τραβήξει πάνω του την παγκόσμια προσοχή. Στην πραγματικότητα, ο όρος επινοήθηκε πριν από χρόνια ως ένας τρόπος να πειστούν οι επιστήμονες να εργαστούν σε ιατρικά αντίμετρα για άγνωστες μολυσματικές απειλές – νέους κοροναϊούς σαν αυτόν που προκάλεσε την Covid-19, για παράδειγμα – αντί για γνωστούς ιούς, όπως ο Έμπολα.

Η ιδέα ήταν να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη τεχνολογιών πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων εμβολίων, φαρμακευτικών θεραπειών και διαγνωστικών δοκιμών, που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν γρήγορα ως απάντηση σε μια σειρά μελλοντικών εστιών με επιδημικές ή πανδημικές δυνατότητες, γράφει το Bloomberg.

Είναι το μυστηριώδες όνομα για μια ασθένεια που προκαλείται από μια για την ώρα άγνωστη, αλλά σοβαρή μικροβιακή απειλή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) πρόσθεσε τη νόσο Χ το 2017 σε μια σύντομη λίστα παθογόνων παραγόντων που θεωρούνται κορυφαία προτεραιότητα για την έρευνα, μαζί με γνωστούς θανατηφόρους ιούς όπως είναι το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS) και ο Έμπολα.

Η Covid-19, που προκλήθηκε από έναν νέο κοροναϊό, ήταν ένα παράδειγμα νόσου Χ όταν απέκτησε πανδημικές διαστάσεις στα τέλη του 2019. Η τεράστια δεξαμενή ιών που κυκλοφορούν στην άγρια ​​ζωή θεωρείται πιθανή πηγή περισσότερων τέτοιων ασθενειών. Αυτό οφείλεται στη δυνατότητά τους να διαχυθούν και να μολύνουν άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, προκαλώντας μια μόλυνση έναντι της οποίας δεν θα έχουν ανοσία.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πρόκειται να «επιτρέψει την εγκάρσια ετοιμότητα» για μια άγνωστη ασθένεια, όσο αυτό είναι δυνατόν. Η ανθρωπιστική κρίση που πυροδότησε η επιδημία του Έμπολα το 2014-2016 στη Δυτική Αφρική ήταν μια κλήση αφύπνισης. Παρά τις δεκαετίες έρευνας, δεν υπήρχαν προϊόντα έτοιμα να αναπτυχθούν εγκαίρως για να σώσουν περισσότερες από 11.000 ζωές, που τελικά χάθηκαν.

