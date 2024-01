Μια μέρα που προοριζόταν για χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία, καθώς μια βάρκα που μετέφερε μαθητές και δασκάλους ανατράπηκε σε λίμνη στην πολιτεία Γκουτζαράτ της Ινδίας, το απόγευμα της Πέμπτης. Το περιστατικό στοίχισε τη ζωή σε 15 άτομα, μεταξύ των οποίων 13 μαθητές και 2 καθηγητές, αφήνοντας την πόλη σε σοκ και πένθος.

Οι μαθητές του New Sunrise School στην πόλη Βαντοντάρα βρίσκονταν σε σχολική εκδρομή στη λίμνη Motnath. Αγνοώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, το σκάφος πήρε περισσότερους επιβάτες από την προβλεπόμενη χωρητικότητά του, βάζοντας πλώρη για μια φαινομενικά ακίνδυνη βόλτα στη λίμνη.

Ωστόσο στα μέσα του ταξιδιού, η υπερφορτωμένη βάρκα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, ανατράπηκε ξαφνικά, βυθίζοντας τους επιβάτες της στα θολά νερά.

Σε δευτερόλεπτα ξέσπασε πανικός, με τα ουρλιαχτά των παιδιών να γεμίζουν τον αέρα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο. Ακολούθησε μια αγωνιώδης προσπάθεια να σωθούν ζωές, με τους δύτες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να ανασύρουν επιζώντες από το νερό.

Ενώ 23 μαθητές και 4 καθηγητές διασώθηκαν, η ζοφερή πραγματικότητα ξεδιπλώθηκε καθώς οι έρευνες συνεχίζονταν. Μέχρι το βράδυ, επιβεβαιώθηκε ότι 15 άτομα, μεταξύ των οποίων η πλειονότητα των παιδιών, είχαν χάσει τη ζωή τους στην τραγωδία.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το ατυχές περιστατικό και ανακοίνωσε ποσό έκτακτης αποζημίωσης για τις οικογένειες των νεκρών.

«Θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω της ανατροπής βάρκας στη λίμνη Harni στη Βαντοντάρα. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν αυτή την ώρα. Είθε οι τραυματίες να αναρρώσουν σύντομα. Η τοπική διοίκηση παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες. Θα δοθεί στους συγγενείς κάθε θανόντος έκτακτη αποζημίωση ύψους 2 lakh από το PMNRF. Στους τραυματίες θα δοθούν 50.000 ρουπίες», έγραψε ο ινδός πρωθυπουργός στο X.

Distressed by the loss of lives due to a boat capsizing at the Harni lake in Vadodara. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. May the injured recover soon. The local administration is providing all possible assistance to those affected.

An ex-gratia…

