Οι Χούθι της Υεμένης δεν θα αποθαρρυνθούν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον τους, που εξαπολύθηκαν ως αντίποινα για τη στοχοποίηση πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, αντίθετα υπάρχει η περίπτωση να συνεχίσουν τη δράση τους με ακόμη μεγαλύτερη ορμή, εκτιμούν οι αναλυτές.

Οι δυο συμμαχικές χώρες βομβάρδισαν το βράδυ της Πέμπτης πολλές τοποθεσίες στην Υεμένη, τις οποίες η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ήταν εγκαταστάσεις των Χούθι, μία ημέρα μόλις μετά την κατάρριψη πυραύλων που εκτόξευσε η ομάδα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι βομβαρδισμοί αυτοί είναι η πρώτη φορά στη διάρκεια αυτού του πολέμου που οι ΗΠΑ ή οι σύμμαχοί τους επιτίθενται σε έδαφος της Υεμένης, σημειώνει το Al Jazeera.

Ωστόσο, οι Χούθι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το αυξημένης σημασίας περιφερειακό και εγχώριο προφίλ τους, καθώς η μοναδική υπερδύναμη του κόσμου τα βάζει με μια ομάδα που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς ως κυβέρνηση της Υεμένης, παρά το γεγονός ότι ελέγχει μεγάλα τμήματα της χώρας, λένε οι ειδικοί.

Στις 10 Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο απέκρουσαν 21 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στη μεγαλύτερη επιχείρηση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακολούθως, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με τα ισχυρότερα κράτη του κόσμου, καταδίκασε με ψήφισμα του τους Χούθι για τις επιθέσεις τους αυτές, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη επιρροή τους ως υπολογίσιμη δύναμη.

«Οι Χούθι στην πραγματικότητα κέρδισαν αυτή την αντιπαράθεση την ημέρα που την ξεκίνησαν», δήλωσε στο Al Jazeera ο Abdulghani al-Iryani, ανώτερος ερευνητής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Σαναά.

