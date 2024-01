Η Ισπανία παρακολουθεί με «ανησυχία» την κατάσταση στον Ισημερινό, ο οποίος αντιμετωπίζει εδώ και ημέρες μια κρίση ασφαλείας που σηματοδοτήθηκε από τη δραπέτευση εμπόρων ναρκωτικών και από απαγωγές αστυνομικών, δήλωσε σήμερα ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Παρακολουθούμε με προφανή ανησυχία τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στη χώρα», τα οποία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, δήλωσε ο Σάντσεθ απευθυνόμενος στους πρεσβευτές της Ισπανίας που συνεδρίασαν στη Μαδρίτη.

Η Ισπανία «υποστηρίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς», συνέχισε ο Πέδρο Σάντσεθ, υπογραμμίζοντας την «πεποίθησή» του πως θα υπάρξει «προσεχώς επιστροφή στην ομαλότητα».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του νέου προέδρου της χώρας Ντανιέλ Νομπόα που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο, εδώ και ημέρες ο Ισημερινός έχει βυθιστεί σε μια «εσωτερική ένοπλη σύγκρουση»: Σύλληψη ομήρων σε απ’ ευθείας τηλεοπτική μετάδοση, απαγωγές αστυνομικών, θεαματική δραπέτευση επικίνδυνων αρχηγών συμμοριών

Τη Δευτέρα κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο Νομπόα, ο οποίος υποσχέθηκε τον Οκτώβριο κατά την εκλογή του να επαναφέρει «την ειρήνη» στη χώρα, διέταξε την «εξουδετέρωση» των εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται στο εμπόριο ναρκωτικών.

Ο Αντόλφο Μασίας, γνωστός με το προσωνύμιο «Φίτο», αρχηγός των Τσονέρος (μια συμμορία που αριθμεί περίπου 8.000 άνδρδες, σύμφωνα με τους ειδικούς), δραπέτευσε την Κυριακή από τη φυλακή της Γκουαγιακίλ (νοτιοδυτικός Ισημερινός). Χθες, Τρίτη, ένας από τους αρχηγούς μιας άλλης ισχυρής συμμορίας εμπόρων ναρκωτικών, των Λος Λόμπος, δραπέτευσε επίσης.

Ο Ισημερινός, μια χώρα που ήταν άλλοτε όαση ειρήνης, πλήττεται σήμερα από τη βία αυτών των συμμοριών.

WATCH: 🇪🇨 The chaos in #Ecuador continues. Shootings and murders everywhere in the cities.#EcuadorBajoAtaque #EcuadorDeMalEnPeor #EcuadorExigeSeguridad #EcuadorSeDesangra #EcuadorNoAguantaMas pic.twitter.com/QlsnIF9XeN

— World Times (@WorldTimesWT) January 10, 2024