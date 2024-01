Τέσσερις τραυματιοφορείς σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό που είχε στόχο ένα ασθενοφόρο σήμερα κοντά στην Ντέιρ αλ Μπαλάχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

«Τέσσερα μέλη μιας παλαιστινιακής ομάδας διάσωσης ενός ασθενοφόρου της Ερυθράς Ημισελήνου σκοτώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό από τις δυνάμεις κατοχής (σ.σ. Ισραήλ) του οχήματός τους στην οδό Σαλαχεντίν, στην είσοδο της Ντέιρ αλ Μπαλάχ», ανέφερε η οργάνωση αρωγής σε ανάρτηση στο Χ.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της οργάνωσης, τουλάχιστον έξι είναι τα θύματα από το χτύπημα του Ισραήλ.

Η σχετική ανάρτηση:

⚠️❌ PRCS : 6 martyrs from the IOF targeting of a PRCS ambulance in Deir al-Balah. Among them are four PRCS EMS team members: ambulance driver Yusuf Abu Ma’mar, paramedic Fadi Fuad Al-Maani, Islam Abu Riyala (first responder), and Fuad Abu Khamash (volunteer photographer).… pic.twitter.com/3ofaA1YEMh

— PRCS (@PalestineRCS) January 10, 2024