Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της νήσου Σαρανγκάνι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 76 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 105 km SE of #Sarangani (#Philippines) || 7 min ago (local time 04:48:46). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/BQqx4GX9sC

— EMSC (@LastQuake) January 8, 2024