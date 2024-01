Εντοπίστηκε το κομμάτι του Boeing της Alaska Airlines, που αποκολλήθηκε εν ώρα πτήσης στα 16.000 πόδια την Παρασκευή, οδηγώντας σε αναγκαστική προσγείωση.

Οι Αρχές των ΗΠΑ αναζητούσαν το αποκολλημένο τμήμα της πόρτας στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ, την πόλη από την οποία είχε αναχωρήσει το Boeing 737 Max 9, σύμφωνα με το BBC.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ, Jennifer Homendy, ένας δάσκαλος, ονόματι Bob βρήκε το τμήμα του αεροσκάφους στην αυλή του σπιτιού του.

Η Homendy είχε περιγράψει το εν λόγω κομμάτι του αεροπλάνου, ως «το βασικό στοιχείο που λείπει» για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Carriers from the US to Panama to Turkey are grounding their Boeing 737 Max 9 planes after a door blew out mid-flight, leaving a hole in the aircraft.@AirEVthingTRNSP explains what happened during the Alaska Airlines flight and what this means for Boeing https://t.co/iI7dtqiZ1q pic.twitter.com/bsYx0kcmPF

— Bloomberg (@business) January 8, 2024